Buonanotte recibe el alta médica y regresa a la concentración argentina en Cali

El futbolista del seleccionado argentino sub 20 Facundo Buonanotte recibió anoche el alta médica tras su internación del sábado en una clínica de Cali, Colombia, producto de un golpe en el partido debut por el XXX Campeonato Sudamericano de la categoría.



El futbolista del Brighton de la Premier League inglesa ingresó con un traumatismo cervical y de cráneo que le produjo pérdida parcial de conocimiento luego de accidentarse durante el segundo tiempo de la derrota con Paraguay.



El ex Rosario Central cayó bruscamente de espalda al disputar una pelota aérea y fue retirado del estadio Pascual Guerrero en ambulancia con un cuello ortopédico.



Si bien su estado general siempre fue bueno, pasó la noche del sábado y todo el domingo en el hospital por precaución hasta recibir el alta anoche para seguir con el tratamiento médico en la concentración, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



Buonanotte no estará disponible en el juego de esta noche ante Brasil por la tercera fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 20, que clasifica para el Mundial de Indonesia y los Juegos Panamericanos de Chile a disputarse este mismo año.