Pese a las lluvias, Sarmiento viajó a Rosario para enfrentar a Newell's en un nuevo amistoso

Sarmiento viajó ayer a Rosario, para enfrentar hoy a Newell's Old Boys, desde las 9, en la continuidad de los partidos amistosos, preparatorios para el debut en el Torneo de la Liga Profesional 2023.

El plantel conducido por el DT Israel Damonte tiene previsto jugar ante los dirigidos por Gabriel Heinze, aunque al cierre de esta edición no se descartaba la posibilidad de una suspensión de la actividad, a raíz de las lluvias.

Por lo pronto, los futbolistas del Verde se alistan para medirse con La Lepra, en dos duelos de 80 minutos a puertas cerradas, con la premisa de intensificar la preparación para el estreno en el campeonato, programado para el domingo 29, en Córdoba, frente a Instituto.

En cuanto al amistoso de hoy, en Newell's no descartaban una reprogramación horario o incluso una suspensión, en caso de no modificarse las condiciones meteorológicas. En cuanto a lo futbolístico, Damonte sigue puliendo detalles con respecto al posible once titular que pararía en el arranque del campeonato.

En contrapartida, el Gringo Heinze sigue jugando al misterio respecto a cómo ubicará a sus jugadores en cancha y los nombres que se encargaría de interpretar el sistema táctico, una vez que se levante el telón del campeonato.

Asimismo, continúa en duda el mediocampista central Pablo Pérez, de 37 años, el último de los históricos que permanece en el plantel profesional, que arrastra una lesión y no se sabe si podrá estar al menos algunos minutos en cancha.

Se buscan goles

En caso de que el tiempo lo permita, Sarmiento saldrá a la cancha por primera vez desde su último amistoso, el martes pasado en el Eva Perón, frente al Montevideo City de Uruguay.

Allí, se disputaron dos encuentros de 60 minutos y el DT Damonte apenas dejó pistas sobre su posible once para el debut contra Instituto de Córdoba. En el primero de los ensayos, probó con Sebastián Meza en el arco; línea de cuatro defensores con Gonzalo Bettini, Juan Manuel Insaurralde, Franco Sbuttoni y Franco Quinteros; en el mediocampo, Manuel Mónaco, Emiliano Méndez, José Mauri y Sergio Quiroga; y arriba, la dupla delantera, Luciano Gondou y Javier Toledo.

En los 120 minutos disputados, no hubo goles, ni para el Verde ni para el visitante. De esta manera, Sarmiento comienza a extrañar el aporte de Jonatan Torres, el máximo artillero histórico del equipo juninense en Primera División.

Con el campeonato en marcha, comenzará a despejarse la incógnita sobre si la jerarquía de Javier Toledo y la frescura de Luciano Gondou podrán compensar el vacío dejado por el atacante santafesino, transferido al Querétaro de México. Hoy, frente a Newell's, si el tiempo lo permite, tendrán una nueva oportunidad para demostrarlo.