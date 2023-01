Se conoció la programación de los cuartos de final del Torneo Nocturno 2022/23

La Liga Deportiva del Oeste dio a conocer la programación de los cuartos de final del Torneo Nocturno 2022/23 – “100 Aniversario del club River y Ambos Mundos”.

El certamen entró en su etapa de definición y los cruces comenzarán, el próximo lunes, con dos partidos de inferiores y uno de Primera División. Los encuentros de esta fase serán eliminatorios, a un sólo juego y los mejores ubicados en la tabla de posiciones tendrán la ventaja en el caso de una igualdad.

La actividad se extenderá hasta el jueves y habrá tres partidos por jornada, uno de cada divisional (2012-2009-Primera). Los escenarios elegidos para los cuartos de final fueron la cancha de Jorge Newbery, Villa Belgrano, Mariano Moreno y Rivadavia de Junín.

Los enfrentamientos de la máxima categoría quedaron conformados de la siguiente manera: Villa (1° C) vs. Mascherano (3° C); River (1° B) vs. Rivadavia de Lincoln (3° A); Independiente (1° A) vs. Defensa (2° A) y Ambos Mundos (2° B) vs. Deportivo Baigorrita (2° C).