Insaurralde: "Estamos encontrando un buen funcionamiento, vamos a llegar bien al debut"

Sarmiento avanza con la etapa final de la pretemporada, rumbo al debut en el Torneo de la Liga Profesional 2023, previsto para el domingo 29, en Córdoba, frente a Instituto. El martes pasado, el equipo dirigido por Israel Damonte igualó sin goles con el Montevideo City Torque, en el estadio Eva Perón, en su tercera jornada de amistosos de preparación.

Sin embargo, en diálogo con Democracia, el experimentado defensor Juan Manuel Insaurralde, uno de los refuerzos que arribaron a Junín para este año, confió en que, pese a que el Verde no logró abrir el marcador, "se va encontrando un buen funcionamiento".

"Las sensaciones en el amistoso fueron muy buenas. Lo hicimos bien, de a poco vamos a encontrando un buen funcionamiento. Lo más importante de estos partidos es ganar ritmo y creo que vamos a llegar de la mejor forma al debut en el campeonato", confió el ex marcador central de Boca, Independiente y Newell's Old Boys.

Por otro lado, Insaurralde restó trascendencia al hecho de que el conjunto sarmientista no consiguió anotar en ninguno de los dos partidos de 60 minutos disputados en su estadio. "Sí, faltaron los goles, pero estos encuentros sirven de preparación. Lo que más importa es el funcionamiento y estar convencidos de lo que pretende Israel en el campo de juego", reflexionó.

"Fue algo bueno, pero ya pasó"

Insaurralde registra una visita a Junín cercana en el tiempo. Fue en septiembre del año pasado, cuando, como jugador de Independiente, estuvo presente en el encuentro que el equipo, entonces dirigido por Julio Falcioni, le ganó a Sarmiento, 2 a 1, por la fecha 19 del Torneo de la Liga Profesional.

Ahora, en la vereda opuesta, ya como parte del plantel del Verde, destacó las virtudes del conjunto conducido por Damonte. "El año pasado Sarmiento hizo una gran campaña, el objetivo es que el club se siga consolidando en Primera, pero hay que ir partido a partido. Aquel partido fue algo muy bueno, pero ya pasó, ahora es otra historia", expresó el zaguero, de 38 años, quien reconoció sentirse "feliz" por la etapa de su carrera que le toca transitar en Junín.

"Hay jugadores nuevos, entre los que me incluyo, y estoy muy feliz de estar acá. Hay un gran grupo humano, que me hizo sentir muy cómodo, y la ciudad me gusta mucho. Se vive con mucha tranquilidad y quiero disfrutar de todo lo que va a venir este año", concluyó.