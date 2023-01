Arranca la quinta fecha del Torneo Nocturno Femenino

Con tres partidos, el Estadio Edgar Aramburu, del Club Atlético Ambos Mundos, será sede hoy del arranque de la quinta fecha del Torneo Nocturno 2022-2023 de Fútbol Femenino.

La actividad se pondrá en marcha a las 18.45, con el encuentro entre Sarmiento y Rivadavia de Junín, en la categoría Sub -17. Más tarde, a las 20, Independiente y Villa Belgrano se enfrentarán por el torneo de Primera División.

También por la máxima categoría, pero a las 22, se medirán Ambos Mundos y Unnoba. La acción proseguirá el miércoles y viernes, con los partidos restantes.

Programación completa:

Hoy:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

18.45 A. Mundos Sarmiento vs Rivadavia (J) Sub-17

20.00 A. Mundos Independiente vs Villa Primera

22.00 A. Mundos A. Mundos vs Unnoba Primera

Miércoles:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

19.30 J. Newbery Defensa vs J. Newbery Sub-15

20.30 J. Newbery Soc. Alberdi vs Villa Sub-17

22.00 J. Newbery J. Newbery vs Origone FC Primera

Viernes:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

18.30 Defensa Sarmiento vs Rivadavia (J) Sub-15

19.30 Defensa Soc. Alberdi vs Villa Sub-15

20.30 Defensa Defensa vs J. Newbery Sub-17

22.00 Defensa Rivadavia (J) vs D. Pinto Primera.