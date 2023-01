Martín Funes: “Estamos con la ilusión de poder hacer un buen torneo”

La Reserva de Sarmiento sigue preparándose para el debut en el campeonato de la Liga Profesional, previsto para el viernes 27 de enero, en Junín. El plantel dirigido por Martín Funes culminó la tercera semana de trabajos con un amistoso ante Newell’s, en Rosario.

El entrenador del Verde, que transita su quinto año como DT, habló con Democracia sobre el presente del equipo y cómo se preparan para afrontar el torneo de la categoría que se aproxima.

“Llevamos la tercera semana y la estamos transitando con la ilusión de poder hacer un buen torneo y de que los chicos puedan crecer desde lo individual. Jugaron el primer amistoso y lo hicieron bastante bien. Tenemos cosas por corregir y cosas que se hicieron bien, tratar de hacerla con más frecuencia”, inició.

El técnico dio detalles de cómo se rearmó el plantel con algunos futbolistas que se fueron de la institución y otros que comenzaron a entrenar con el equipo profesional.

“Todos los años se produce un recambio, que es normal de chicos que suben al primer equipo o que dejan de pertenecer al club. En ese recambio, vienen chicos de abajo e incorporamos jugadores de categorías más bajas que otros años”, indicó.

“Vinieron futbolistas de Séptima, otros de Sexta y son chicos que, si bien son de baja edad, creemos mucho en las condiciones que tienen. Van a tener que ir muy de a poco porque todavía tienen mucho tiempo para crecer. Desde ese aspecto, estamos bien y estoy muy contento con la renovación”, expresó.

Funes renovó contrato por un año con Sarmiento, hasta el 31 de diciembre de 2023, y manifestó que la idea de juego será la misma que lo caracterizó en todo su ciclo como DT.

“Tenemos una forma de jugar que la intentamos desarrollar en estos cinco años que yo estoy en Reserva como lo hacíamos en el Nacional B. Esa forma, en aspectos más generales, no la modificamos pero también la terminan dando los futbolistas con su impronta y sus características. Si bien hay un estilo y una forma, después hay ajustes dependiendo quienes son los que la desarrollan”, manifestó.

El entrenador juninense habló sobre los objetivos para el 2023 y destacó la importancia de las herramientas que se les da a los futbolistas para que se puedan desarrollar a futuro.

“Los objetivos son los mismos año a año y no se modifican. El objetivo es poder ayudar al jugador y mejorarlo desde lo individual para que cuando llegue a Primera División cuenten con la mayor cantidad de herramientas desde ese lugar. Por supuesto que después hay una competencia y la queremos ganar, pero el orden de prioridades y los objetivos siempre fue el mismo en estos cinco años, incluso cuando nos tocó salir campeones”, indicó.

“Nosotros no estamos diciendo una cosa e invalidando la otra, el objetivo siempre es tratar de formar a los futbolistas con la mayor cantidad de herramientas posibles para que cuando les toca estar en Primera División lo puedan hacer y estar de la mejor manera. A su vez, después hay una competencia que la queremos ganar”, insistió.

Por otra parte, Funes expresó “los pro y los contra” de las situaciones que se viven en la relación jugador-entrenador en la previa de un torneo o en el inicio de una pretemporada.

“Siempre que un chico sube al plantel de Primera nos genera alegría, felicidad y nos pone muy contentos como también nos pone triste cuando tenes que comunicarle o el club le comunica que no van a continuar y no van a poder jugar porque no hay contrato. Eso es lo lindo y lo feo de esto”, reveló. Para finalizar, el DT de la Reserva opinó sobre el nivel del torneo que se viene y resaltó el poderío de los dos equipos ascendidos.

“El torneo de Primera es súper competitivo y con los dos equipos de Córdoba, que siempre tuvieron unas inferiores muy buenas, va a ser más competitivo que antes. Sacando los equipos grandes, Vélez y Argentinos Juniors, que están un poco por encima del resto, creo que los cordobeses van a aumentar ese nivel. No por desmerecer a los que descendieron, pero tienen más posibilidades de elegir por mayor cantidad de habitantes, por las zonas, hay históricamente más jugadores que llegaron a Primera División y eso lo hace más fuerte”, concluyó.