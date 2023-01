José Tomino: "Soy un eterno agradecido a Sarmiento, no me quedo con ninguna espina"

El plantel de Sarmiento continúa rearmándose de cara al próximo Torneo de la Liga Profesional. Con una intensa actividad en el mercado de pases, la plantilla del equipo dirigido por Israel Damonte comienza a redefinirse, tanto con las incorporaciones como también con las salidas de jugadores que son patrimonio del club, que emigran a otros clubes a préstamo, con la misión de sumar minutos en cancha.

Uno de los futbolistas que integra la lista de cedidos es el defensor José Tomino, quien llegó a debutar en Primera División, en el Torneo de la Liga Profesional 2021, frente a Argentinos Juniors, de la mano del entonces entrenador interino Martín Funes, pero actualmente no dispone de demasiadas opciones de jugar, relegado por defensores de más experiencia.

Por ello, la dirigencia del Verde aceptó su traspaso a préstamo a Nueva Chicago, institución que milita en el exigente campeonato de la Primera Nacional, en la que Tomino, de 23 años, confía en lograr el rodaje necesario para aspirar a regresar en el futuro, como titular en Sarmiento.

"Estoy feliz con este nuevo desafío, muy motivado y feliz de tener la chance de jugar en un club grande de la categoría como Nueva Chicago", expresó Tomino, en diálogo con Democracia, a la vez que aseguró que se muda al barrio porteño de Mataderos con el sabor amargo de no haber conseguido mayor presencia en el primer equipo de Junín, en la pasada temporada.

"No me quedé con ninguna espina, todo lo contrario, soy un eterno agradecido a Sarmiento, que me dio la posibilidad de formarme como futbolista. Sé que voy a volver y voy a jugar. Tomo este paso como un envión para sumar partidos y regresar al club de mi ciudad con más experiencia", aseguró.

Con un Sarmiento obligado por la tabla de los promedios a luchar por mantenerse en Primera División, las oportunidades no abundaron en 2022 para la mayoría de los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores.

Sin embargo, Tomino aseguró "entender el momento" que vivía el club y celebró a la par del resto del grupo el objetivo cumplido de la permanencia.

"Entendí el momento por el que pasaba el club y seguramente el entrenador necesitaba de otros jugadores para lo que nos estábamos jugando. Estoy tranquilo porque di todo para jugar y el hecho de que no se haya dado, quizás no es algo que dependía totalmente de mí. Lo importante es que Sarmiento hizo una buena campaña", reflexionó.

"Un sueño cumplido"

Aquel 11 de noviembre de 2021, Tomino fue titular en el partido correspondiente a la última fecha del Torneo de la Liga Profesional 2021, que Sarmiento perdió como visitante frente a Argentinos Juniors, por 2 a 0.

La racha negativa de las últimas cinco fechas del año dejaron al equipo juninense en una situación complicada en la lucha por evitar el descenso, escenario que el Verde consiguió revertir, en 2022.

No obstante el resultado desfavorable en el Estadio Diego Armando Maradona, el nuevo defensor de Nueva Chicago recuerda esa tarde como "un sueño cumplido". "Si bien no estábamos en la mejor posición en la tabla, jugar ese partido fue un sueño cumplido, era lo que deseaba y me llevo el mejor de los recuerdos, más allá del resultado, que fue adverso", rememoró.

Finalmente, si bien apenas está comenzando a insertarse en la vida deportiva de su nuevo club, Tomino ya está al tanto de las metas trazadas para el torneo de Primera Nacional de 2023: "Tuvimos una charla de bienvenida con el entrenador (Tomás Arrotea Molina), el objetivo es pelear lo más arriba posible, en un torneo que es muy duro, con muchos viajes".