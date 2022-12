Ramiro Cañón: "No hay ningún otro clásico en la Región como el de Lincoln y hay que disfrutarlo"

El presidente de El Linqueño, Ramiro Cañón, palpitó en diálogo con Democracia el clásico de la ciudad, entre El León y Rivadavia, por la semifinal de la Zona Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

El conjunto dirigido por la dupla Maxi Antonelli-Diego Castaño luchará mano a mano con El Albirrojo por un lugar en la final zonal del campeonato organizado por el Consejo Federal de AFA, que pone en juego el ascenso al Torneo Federal A.

El duelo de ida se jugará el próximo domingo 8 de enero, en El Coliseo, y la revancha tendrá a El Linqueño como local, en el Estadio Leonardo Costa, el fin de semana del 14 y 15 de enero.

Pero hasta entonces, Cañón disfruta de los logros deportivos de su club, que este año coronó títulos en la Liga Amateur de Deportes de Lincoln y también festejó en el plano regional, con la consagración en el Torneo de la Federación Bonaerense y Pampeana.

"En lo deportivo cerramos un año espectacular, con campeonatos de liga, el título en la Federación Bonaerense y Pampeana y ahora la semifinal del Federal. Esperamos seguir así y arrancar el año nuevo de la mejor manera", expresó Cañón, quien destacó que El Linqueño pudo reponerse de un inicio con dos derrotas consecutivas en el Regional Amateur, ante Colonial de Ferré y Academia Mascherano, para terminar puntero en su grupo y seguir avanzando.

"Más allá del mal arranque, nunca perdí la confianza en el grupo y en la calidad de jugadores que tenemos. Son cosas que suceden en el fútbol, nada está garantizado, pero lo importante es que nos pudimos recuperar", afirmó. Con respecto al superclásico que se viene, el presidente de El León reconoció que "son partidos muy importantes, tanto para los jugadores y el cuerpo técnico como también para los dirigentes, los hinchas y los socios".

"Hay que jugarlos con inteligencia. Son 180 minutos para imponerse y salir a ganar, como lo estamos haciendo en todas las canchas. Esperamos hacer un buen partido de ida, terminar sin expulsados, que todo salga de manera normal y podamos definirlo en nuestra cancha", confió. Asimismo, en el plano organizativo, Cañón aseguró que "se ha hecho un gran trabajo con la Policía y la Municipalidad para el operativo de seguridad". "Venimos relativamente acostumbrados al tema de los clásicos, en los últimos años se han jugado varios, sabemos que moviliza a mucha gente y demanda un operativo muy grande", advirtió.

"No hay otro como este"

A la hora de referirse a la magnitud del clásico linqueño, Cañón sostuvo que "no hay otro partido como este" en el fútbol regional e incluso posicionó al evento entre los dos clubes más populares de la ciudad como uno de los más trascendentes a nivel provincial.

"Siempre lo hablamos con dirigentes de la región, hay pocos clásicos en la Provincia como este y en nuestra región no hay ninguno que se parezca a un Linqueño-Rivadavia. Hay que disfrutarlo, aunque falta el público visitante, que a mí particularmente me gusta mucho que esté presente en la cancha. Lamentablemente, por cuestiones de seguridad, no se puede", reflexionó.

Finalmente, con respecto a las expectativas de cara a la serie, Cañón confesó que "el sueño es ascender" al Federal A. "Queremos ascender, pero sabemos que es un campeonato muy difícil. Esto es partido a partido, nadie regala nada. Soñamos con eso, con ver a nuestro club en el Torneo Federal A", concluyó.