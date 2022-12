Fernando Chiófalo: "El gran objetivo para 2023 vuelve a ser mantener la categoría"

Sarmiento ya dejó atrás la temporada 2022, con el objetivo de la permanencia en Primera División cumplido, y se prepara para lo que viene. De cara a 2023, el Verde buscará afianzarse en la Liga Profesional y volver a soñar con la posibilidad de lograr la clasificación para una copa internacional, meta que el plantel dirigido por Israel Damonte estuvo cerca de concretar, pero terminó quedándose sin chances sobre el final del año.

En diálogo con Democracia, el presidente del club, Fernando Chiófalo, aseguró que el año que está culminando fue "el mejor de Sarmiento en Primera", pero admitió que el objetivo central para 2023 será "volver a luchar por mantener la categoría", con el foco puesto en sumar puntos para evitar problemas en la tabla de los promedios.

-Está a punto de empezar un año, pero para la dirigencia de Sarmiento parece haber iniciado hace un tiempo…

-El año para nosotros cerró cuando terminó el campeonato pasado (el 23 de octubre, con el empate 0 a 0 con Banfield, como visitante). A partir de ahí, después de un muy buen año deportivo y unas minis vacaciones, con mundial de por medio, empezamos a trabajar para lo que viene.

Es un calendario raro, porque se adelantan los torneos (el próximo Torneo de la Liga Profesional comenzará el 27 de enero). Quizás, en otro momento, a esta altura del año estábamos de vacaciones y hoy la realidad nos encuentra trabajando a full para lo que viene.

-Después de una temporada en la que consiguieron la permanencia y resultados históricos, como el triunfo ante River en el Monumental, ¿la única cuenta pendiente fue no haber logrado la clasificación a la Copa Sudamericana?

-La prioridad siempre fue sostener la categoría y los números indican que este fue nuestro mejor año en Primera División. Pero el objetivo de llegar a la Copa Sudamericana estuvo en el radar.

Lamentablemente, tuvimos un bajón en los últimos partidos, pero no da lo mismo no haber clasificado. Jugar una copa internacional fue y sigue siendo el sueño de toda la vida y lo dije siempre, desde que estoy al frente del club, incluso cuando me decían que estaba loco.

En 2023, el gran objetivo vuelve a ser mantener la categoría y veremos de ahí en más si nos da para algo más.

-¿Qué le pareció la diagramación del fixture para la temporada que viene? Se va a jugar al revés de los últimos dos años: el campeonato largo en el primer semestre y la Copa de la Liga en el segundo. ¿Cambia algo para Sarmiento, teniendo en cuenta que, tanto en 2021 como 2022, tuvo una buena primera mitad en el campeonato corto?

-No. Es indistinto. Ojalá podamos tener el mismo primer semestre que tuvimos este año, con más partidos.

-Hasta el momento, llegaron cuatro refuerzos (el delantero Gastón Gerzel, el mediocampista José Mauri y los defensores Franco Sbuttoni y Emmanuel Hernández), ¿la idea es seguir incorporando?

-Sí. Estamos buscando un jugador más por línea, que es lo que hablamos con el cuerpo técnico y con el mánager (Mariano Sardi).

-¿Qué ocurrió con los jugadores que se fueron? ¿La dirigencia hizo lo posible para retenerlos?

-La idea era que (Gastón) Sauro, (Federico) Rasmussen y (Lucas) Castro continuaran, pero decidieron seguir sus carreras en otro club. El caso de (Manuel) Guanini, la decisión de su salida fue del club y lo propio con (Jonatan) Torres -se fue al Querétaro de México-, porque consideramos que era un negocio importante para Sarmiento y un paso deportivo importante para él.

-¿Se va a sentir la ausencia de Torres? Es el goleador histórico de Sarmiento en Primera División…

-Por supuesto que sí. Se va a sentir su salida, como la de otros jugadores importantes. Pero confiamos en el crecimiento que ha tenido (Luciano) Gondou, en la llegada de (Gastón) Gerzel y en la experiencia de Licha (López) y (Javier) Toledo para reemplazarlo.

-Hubo otros jugadores jóvenes, surgidos en Sarmiento, que tuvieron un buen desempeño este año, como Gondou y Julián Brea, ¿hubo ofertas por ellos?

-Por Gondou tuvimos un par de propuestas, pero la expectativa es que se quede un año más. Creemos que puede crecer mucho todavía en nuestra institución. El caso de Brea, como todos saben, es distinto. No quiso firmar su continuidad y quedó libre.

-Fuera de lo deportivo, ¿cómo cierra el año desde lo económico? Además de la venta de Torres, Sarmiento tuvo la visita de River y Boca, que generaron una convocatoria importante al Estadio Eva Perón…

-Fue un año difícil, con un presupuesto muy grande y algunos desfasajes financieros. Pero, como siempre, cerramos sin ningún problema económico. Ya estamos mirando lo que viene.