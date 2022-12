Se realizó el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores

La Conmebol realizó ayer el sorteo de los cruces de la fase previa de la Copa Libertadores 2023. Se trata de los enfrentamientos clasificatorios para la fase de grupos del máximo trofeo continental, que se pondrá en marcha a finales de marzo.

Entre los equipos que disputarán la etapa de repechajes aparece Huracán, el único club argentino, que enfrentará por la Fase 2 al ganador del duelo entre Boston River de Uruguay y Zamora de Venezuela.

En caso de superar ese cruce, se jugará su boleto a la etapa de grupos en la Fase 3, en un cruce en el que tendría como oponente a Sport Huancayo de Perú, Nacional de Paraguay o Sporting Cristal de Perú.

Las series clasificatorias comenzarán el 8 de febrero, mientras que la fase de grupos iniciará el 5 de abril. Mientras Huracán se jugará su lugar entre los 32 participantes finales, los equipos argentinos ya clasificados son Boca, River, Racing, Argentinos Juniors y Patronato de Paraná.

Los cruces de la fase previa:

Primera fase:

- Sport Huancayo (Perú) vs. Nacional (Paraguay)

- Nacional Potosí (Bolivia) vs. El Nacional (Ecuador)

- Boston River (Uruguay) vs. Zamora (Venezuela)

Segunda fase:

- Carabobo (Venezuela) vs. Atlético Mineiro (Brasil)

- Sport Huancayo o Nacional (P) vs. Sporting Cristal (Perú)

- Deportivo Maldonado (Uruguay) vs. Fortaleza (Brasil)

- Nacional Potosí o El Nacional vs. Independiente Medellín (Colombia)

- Magallanes (Chile) vs. Always Ready (Bolivia)

- Curicó Unido (Chile) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

- Boston River o Zamora vs. Huracán

- Universidad Católica (Chile) vs. Millonarios (Colombia)

Tercera fase:

- C1 vs. C8 - (Carabobo (Venezuela) o Atlético Mineiro (Brasil) vs. Universidad Católica (Chile) o Millonarios (Colombia))

- C2 vs. C7 (Sport Huancayo o Nacional (P) o Sporting Cristal (Perú) vs. Boston River o Zamora o Huracán)

-C3 vs. C6 (Deportivo Maldonado (Uruguay) o Fortaleza (Brasil) vs. Curicó Unido (Chile) o Cerro Porteño (Paraguay)

-C4 vs. C5 (Nacional Potosí o El Nacional o Independiente Medellín (Colombia) vs. Magallanes (Chile) o Always Ready (Bolivia).