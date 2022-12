Croacia derrotó a Marruecos y se quedó con el tercer puesto

La Selección de Croacia se impuso por 2 a 1 ante Marruecos y logró el tercer puesto del Mundial de Qatar 2022 esta tarde, en un atractivo encuentro, en el estadio Internacional Jalifa.

Joško Gvardiol, a los 7 minutos, y Mislav Orsic, a los 42 de la primera etapa, le dieron el triunfo al conjunto croata, mientras que Achraf Dari, a los 9, marcó la igualdad transitoria para el elenco marroquí.

Croacia logró el tercer puesto en la Copa del Mundo y por segunda edición consecutiva se subió al podio tras el subcampeonato en Rusia 2018, mientras que Marruecos finalizó su histórica participación en la cuarta posición.

En el inicio del encuentro, ambos equipos mostraron un juego prudente y parejo, pero mediante una jugada preparada, en su primer avance, Croacia encontró la llave del gol tras el centro de Iván Perisic para que defina con un cabezazo Gvardiol.

El amanecer el cotejo pareció sonreírle al elenco croata, sin embargo en la siguiente acción, Marruecos logró el empate: el defensor Dari igualó el marcador con un cabezazo que venció al arquero Dominik Livakovic, que salió tarde a cortar el centro.

La aparición temprano de los goles permitió que el partido se destrabe y con ello, ambos seleccionados mostraron una imagen más ofensiva -en comparación a los exhibido en el Mundial- y propusieron un interesante ida y vuelta que tuvo a Croacia como animador principal.

Esta postura de ataque punzante, le permitió a la Selección de Croacia irse al descanso con la ventaja parcial tras el derechazo de Orsic, quien con delicadeza definió ante el esfuerzo de Bono que solo vio como la pelota pegó en el palo y entró en el arco.

En el complemento, el equipo Zlatko Dalić tomó la iniciativa, pero lentamente se fue apagando al igual que su rival y abundaron más futbolistas lesionados y cambios que situaciones de peligro en las áreas.

Un remate lejano y alto de Nikola Vlasic fue lo mejor de Croacia que logró subirse al podio de la Copa del Mundo, mientras que Marruecos pese a su intensidad, apenas profundizó una vez con el remate de Youssef En-Nesyri y no pudo lograr la igualdad que lo dejó con el sabor amargo de la derrota pero con un histórico cuarto puesto.La siguiente es la síntesis del encuentro:

.

Mundial Qatar 2022. Tercer puesto.

Croacia (2) - (1) Marruecos.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Mislav Orsic, Lovro Majer, Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic, Marko Livaja y Andrej Kramaric. DT: Zlatko Dalic.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Yahya Attiat Allah, Abdelhamid Sabiri, Sofyan Amrabat, Bilal El Khannouss, Hakim Ziyech, Youssef En Nesyri y Sofiane Boufal DT: Walid Regragui.

Goles en el primer tiempo: 7m Gvardiol (C), 9m Dari (M), 42m Orsic (C). Cambios en el segundo tiempo: al inicio I.Chair por Sabiri (M); 10m A.Ounahi por El Khannous (M); 15m N.Vlasic por Kramaric (C); 18m B.Benoun por Dari (M), A.Zaroury por Boufal (M); 20m M.Pasalic por Majer (C), S.Amallah por El Yamiq (M). Estadio: Internacional Jalifa. Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar). VAR: Julio Bascuñán (Chile).