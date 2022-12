Pombo: "Si me toca quedarme en Sarmiento, voy a pelear por un lugar, con todas las ganas"

Sarmiento se prepara para iniciar la pretemporada, el próximo lunes, de cara al inicio del Torneo de la Liga Profesional 2023. Mientras se van confirmando bajas y renovaciones de contrato, son varios los futbolistas del Verde que deben regresar de sus préstamos en otros clubes, con la expectativa de ser considerados por el DT Israel Damonte.

Uno de ellos es el mediocampista Claudio Pombo, quien viene de lograr el ascenso a Primera División con la camiseta de Instituto de Córdoba y, a la espera de que se defina su futuro, deberá presentarse a entrenar en Junín, sin posibilidades de continuar en La Gloria.

En diálogo con Democracia, el volante oriundo de Gualeguaychú se mostró satisfecho con el balance de su paso por Córdoba, que coronó con un nuevo ascenso, como el que consiguió con el Verde, en 2021, en aquella final frente a Estudiantes de Río Cuarto, en la que además convirtió un gol.

"Fue muy lindo lograr nuevamente un ascenso. Ningún jugador quiere bajar de categoría, pero necesitaba jugar, sentirme importante y tener ruedo, por eso decidí aprovechar la posibilidad de Instituto. Tener la oportunidad de volver a ascender fue algo hermoso", expresó Pombo, quien comparó aquel logro en el conjunto juninense con el que acaba de conseguir con La Gloria, en una ajustada final del Reducido ante Estudiantes de Buenos Aires. "Sin dudas, me marcó más el ascenso con Sarmiento, por el torneo que tuve y por haber hecho el gol. Pero ambas finales se sufrieron mucho. En esta última con Instituto, sabíamos que teníamos que con qué superarla", reflexionó.

En la misma línea, Pombo resaltó que los dos equipos ascendidos a la Liga Profesional -además de Instituto, Belgrano de Córdoba- contaron en su plantel con futbolistas del equipo campeón de Sarmiento en la Primera Nacional y subrayó las cualidades de aquella plantilla.

"Tanto Belgrano, que ganó el torneo de punta a punta, como nosotros, que ganamos el Reducido, demostramos que fuimos los mejores. En aquel Sarmiento de 2021 tuvimos un grupo humano espectacular, que estuvo por encima de todo. Para lograr cosas importantes, es necesario contar con un plantel en el que todos tiren para el mismo lado y busquen el mismo objetivo", afirmó.

Finalmente, con respecto a su futuro, no descartó quedarse en el Verde para la temporada 2023, aunque admitió que dependerá de las prioridades del entrenador Damonte. "Me tocó jugar poco con Sarmiento en Primera. No sé si tuve muchas o pocas oportunidades, pero cuando se dio la posibilidad de Instituto, no dudé, porque sabía que se iba a armar muy bien para pelear arriba", aseguró.

E insistió: "Estoy esperando a ver qué se resuelve, en Instituto me informaron que no voy a ser tenido en cuenta para Primera División, pero de Sarmiento tampoco nadie se comunicó conmigo. Vamos a evaluar las posibilidades y ver lo que es mejor para mí". Y concluyó: "De mi parte, con todas las ganas, voy a pelear por un lugar en donde me toque estar, ya sea que me toque en Sarmiento o en otro lado".