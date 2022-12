Ambos Mundos: Nuevos proyectos para la institución

El club Ambos Mundos tiene nueva comisión directiva y nuevos objetivos institucionales y deportivos. Después de arribar a los 100 años, la entidad se rearmó en todas sus áreas con la llegada de nuevos proyectos.

La máxima autoridad del Tricolor, Gisella Diotti, habló con Democracia sobre su asunción, el presente y los fines principales de la institución.

-¿Cuánto tiempo lleva esta nueva comisión directiva?

-Hace dos meses que estamos a cargo del club. Somos un equipo de personas que colaboramos desde hace muchísimos años y trabajamos por un mismo fin que es poder levantar y hacer crecer a Ambos Mundos.

El fin fundamental que tiene esta comisión es el crecimiento deportivo, valorativo y social del club. Se realizó un lineamiento deportivo que el club no tenía porque la escuelita funcionaba de una manera, la Primera División de otra y las inferiores de otra. A su vez, el femenino y el senior estaban a parte.

Se trató de integrar a todos con una línea deportiva en todo el club, elegimos un coordinador deportivo que es Emilio Manzone.

Lo que se busca es que el club tenga socios. Se encontró con un club, en la parte societaria, que había que acomodar. Estamos haciendo un reacomodamiento y un armado de nuevas planillas de socios.

Lo más importante que tiene el club hoy es poder crear valores, además de tener jugadores, que es una de premisas fundamentales y es el rol que cumple la institución. Formar valores, formar personas de bien, el respeto entre ellos, grupos unidos y por ese motivo, los martes y los jueves cuando se da la escuelita hacemos la merienda. Los chicos se sientan y comparten ese momento después de la práctica junto a los profes y las madres que colaboran.

Obviamente que hay mucho por trabajar, el club ediliciamente está atrasado años luz y por eso estamos tratando de empezar a realizar los baños. También, queremos recuperar las instalaciones del club. Hay un salón en calle Primera Junta, alquilado, y queremos volver a hacerlo propio para realizar nuestras fiestas tradicionales y que el socio pueda tener un beneficio.

-¿Cómo se encuentran en el aspecto deportivo?

-Pusimos un coordinador para armar buenos equipos de trabajo. Con respecto a las distintas categorías, ya se están preparando para el inicio del Torneo Nocturno, pero los resultados van a hacer consecuencias.

Queremos que los chicos compitan y sientan que se puede, más allá de que sea un club humilde, donde los recursos nos cuestan el doble.

Tenemos aspiraciones con los equipos que se armaron y con los jugadores del club. Esperemos ser competitivos y que el Tricolor vuelva a estar arriba.

-¿Qué te gustaría mejorar a largo plazo en tu gestión?

-Lo primero que se debe hacer es un campo deportivo como se merece el hincha del Tricolor y que esos prejuicios que siempre se le dijeron al club se eliminen. Tenemos un proyecto y espero que se pueda cumplir porque la parte económica nos limita. Los objetivos fundamentales son que el club vuelva a tener la personería jurídica y el otro es darle al jugador y a la gente el estadio o la cancha que se necesita.

-Además de los baños, ¿qué obras tienen proyectadas?

-Nuestra idea es hacer la cantina nueva porque la que tenemos es chica e incómoda. Vamos a trasladarla y vamos a armar una nueva para que sea un lugar multiusos, para utilizarlo para cuando haya partidos y también cuando quieran juntarse los socios. Queremos recuperar el salón y poder unificarlo con la cocina que tiene la cantina.

Por otra parte, hoy no contamos con una secretaría y nos gustaría hacer una con la idea de tener una venta de merchandising, atender a los socios y a los que preguntan por las actividades del club.

-¿Cómo se encuentran desde el aspecto económico?

-Está difícil, la realidad es que los recursos económicos salen de colaboraciones, rifas, cenas o los aportes del socio y la cuota mensual. Con eso vamos avanzando, pero el puntapié principal es obtener la personería jurídica.

Somos un grupo de personas que no tiene techo, tenemos ganas y con los recursos las cosas se van a lograr.

-¿Ya solicitaron la personería jurídica?

-Sí, estamos en la etapa de rubrica de libros, es lento, pero importante. Todo lo que es administración lleva mucho tiempo. La idea es regularizar el club en todo sentido.

-¿Sos la primera mujer en ejercer la presidencia de un club?

-Creo que hubo una mujer en Origone. La verdad no me pesa, me parece que ese tabú que había con respecto a las mujeres se fue alivianando. También, soy realista y en la parte deportiva me falta mucho por eso se armó una coordinación deportiva con profesores y personas que estén capacitadas para que el proyecto deportivo se pueda llevar adelante.

Hay que darle el paso a las personas capacitadas y nosotros poder sostener ese proyecto. Fue recibida muy bien por todos. Estoy a cargo yo, pero somos un grupo de personas que trabaja por un mismo fin.

-¿Los torneos comerciales no se van a realizar más?

-No, ese fue el gran motivo del deterioro de la cancha. Los torneos comerciales le rinden económicamente al club, pero el costo-beneficio es muy caro porque la cancha se estropea.

Si nosotros queremos mejorarla para que esté presentable y ponemos un comercial, donde se juega muchísimo, jamás vamos a poder lograr lo que se quiere. La cancha necesita descansar y en esos campeonatos se juega todas las noches.

La decisión de esta comisión es no hacer torneos comerciales con lo que eso implica. Es un costo beneficio que no queremos porque lo que ganas por un lado, lo perdés por el otro. Tenemos un predio que, si lo necesitan, lo alquilamos en algunas ocasiones, pero hoy no se puede porque todas las categorías están entrenando ahí hasta el arranque del Torneo Nocturno.

Historia

Un grupo de jóvenes concurrían al bar y cancha abierta de pelota que había en la esquina de calles Primera Junta y 25 de Mayo, lugar donde se reunían entre otros: Celedonio Venturini, Nicolás Casciero, Ángel Garone, Antonio Silva. Allí surgió la idea de fundar un club, al tiempo que las primeras reuniones se realizaron en la esquina de 25 de Mayo y Laprida, casa de Pedro Casciero.

El viernes 22 de mayo de 1922 quedó definitivamente constituido el club bajo en nombre "F OOTBALL CLUB AMBOS MUNDOS". Sus fundadores fueron: Benjamín Clermont, Celedonio Venturini, Antonio Silva, Juan Homs, Francisco Rosito, Pedro carricarte, Domingo Comisso, Ángel Garone, Francisco Perrone, Nicolás Casciero, Santiago Lalli, Enrique Rudi y Carlos Bianchi.

Postales

1. Martes y jueves, después de los entrenamientos de la escuelita, se realiza la merienda para los chicos.



2. La categoría más chica del club Ambos Mundos.

3. Gisella Diotti, la presidente, junto a los chicos que meriendan post entrenamiento. Alrededor de 40 y 50 nenes asisten al merendero.

Comisión Directiva