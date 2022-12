Kyle Walker: "Francia no es sólo Mbappé, hay muchos jugadores de un gran nivel"

El defensor inglés Kyle Walker analizó en las últimas horas el duelo entre su equipo y Francia, programado para el próximo sábado, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, y advirtió que el vigente campeón del mundo "tiene muchos jugadores de gran nivel, no solo Kylian Mbappé", en referencia a la gran estrella del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

"Esto no es un Inglaterra contra Mbappé, esto es un Inglaterra-Francia, tampoco es un partido de tenis entre Mbappé y yo. Hay muchos jugadores en Francia además de él que nos pueden crear problemas", afirmó Walker, quien será el encargado de marcar al delantero del PSG.

"Es más fácil decir que lo voy a parar que hacerlo, pero no me subestimo, tengo mucho cuidado y le doy el respeto que se merece, pero no demasiado respeto", agregó.

En referencia al partido, el jugador del Manchester opinó: "Siempre ha sido un gran partido, una gran batalla, los veía por la tele y es un orgullo poder jugar este partido porque va a ser un gran duelo y será complicado".

Consultado sobre cómo se puede plantear el juego, Walker respondió: "Se habla mucho de lo que tenemos que hacer, pero ellos seguro que también tienen que preocuparse por nosotros, no solo al revés". Y redondeó: “Tenemos que respetarle, pero está claro que no le vamos a poner una alfombra roja, me he encontrado con grandes jugadores antes, como Neymar, Mané, así que lo trato como otro partido".