Diego Chaves: "Sería un broche de oro ver a este club jugando en el Federal A"

Diego Chaves cerró recientemente su etapa como futbolista profesional, que lo tuvo en clubes de renombre tanto en el país como en el extranjero, y hoy enfrente uno de sus últimos desafíos como jugador: el Torneo Regional Federal Amateur, con la camiseta de Villa Belgrano.

A los 36 años, y con algunos inconvenientes físicos que le impiden desempeñarse en su plenitud, el atacante uruguayo, sin embargo, se las ingenia para dejar todavía algunas pinceladas de su talento.

El sábado pasado, demostró toda su jerarquía para rescatar al "villero" en el encuentro revancha de la serie de octavos de final de la Zona Pampeana Norte, frente a Juventud de Pergamino, en El Bosque, cuando anotó dos goles para evitar una eliminación que parecía inminente y llevar la definición a la tanda de penales, en donde también convirtió su disparo y abrió el camino para una épica clasificación.

El próximo domingo, el equipo dirigido por Horacio Bidevich enfrentará como local a Rivadavia de Lincoln, en el encuentro de ida de los cuartos de final del campeonato clasificatorio para el Torneo Federal A. Aunque parece un objetivo ambicioso y difícil de alcanzar, por el nivel de competitividad del certamen organizado por el Consejo Federal de AFA, Chaves no descarta que Villa Belgrano pueda pelear hasta las instancias finales.

En diálogo con Democracia, el goleador se refirió a la memorable remontada del fin de semana último y aseguró que el plantel "villero" está para "jugar llave a llave, sin mirar demasiado a largo plazo", aunque listo para medir fuerzas con el Albirrojo dirigido por Elio Núñer, precisamente el DT con el que Villa festejó su último título de la Liga del Oeste, en el Apertura 2021.

"Fue un partido increíble. Nos fuimos al entretiempo perdiendo 2 a 0, con dos goles fuera de contexto, ya que estábamos dominando nosotros, nada que ver con lo que fue el partido en Pergamino, en el que jugamos muy mal", relató Chaves, haciendo mención al choque de ida frente a Juventud, que terminó igualado 0 a 0, pero con un conjunto local que controló las acciones y mereció anotar, en varias ocasiones.

"Más allá de que íbamos perdiendo, estaba esa sensación de que lo podíamos empatar tranquilamente, más allá de estar en una situación muy adversa. Logramos ponernos 2 a 2, pero faltando tres minutos, nos hicieron el 3 a 2, que tampoco tenía nada que ver con lo que fue el trámite del partido, un golazo", recordó.

"Por suerte, pudimos empatar sobre la hora, pero no tendría que haber que terminado en penales. Debimos haber ganado en campo, si fuera por los merecimientos, que no existen en el fútbol", insistió Chaves, sin ocultar que, cuando el conjunto pergaminense anotó el tercer gol, casi sobre el límite del tiempo reglamentario, "había un poco de desazón, por todo el esfuerzo que habíamos hecho para remontarlo".

"Llave a llave"

Luego de un impasse en 2021, cuando la mayor parte de su tiempo estaba ocupado en su tarea como ayudante de campo de Martín Funes en Sarmiento, en su breve interinato como DT del Verde en la Liga Profesional, Villa Belgrano anunció con fuertes expectativas el retorno de Chaves a mediados de este año, para disputar el Torneo Federal y los certámenes de la Liga del Oeste.

Sin embargo, los problemas físicos le restaron minutos en cancha, aunque cada una de sus intervenciones, en lo que va del semestre, terminaron siendo determinantes para el cuadro de la "V".

"Por la edad y otras cuestiones, está claro que no estoy en plenitud física, pero todavía me alcanza para estar unos minutos y aportar lo que puedo", reconoció a Democracia, al mismo tiempo que destacó que la exigencia deportiva del Federal le dio una nueva inyección de motivación. "Me sorprendió el nivel del torneo y también el profesionalismo de los jugadores, a pesar de ser fútbol amateur. Al menos en Villa, me encontré con un grupo que se desvive por entrenar y por defender esta camiseta", afirmó.

A la hora de referirse a las posibilidad del equipo en el Federal, Chaves dejó en claro que "hay que ir llave a llave", sin descartar la ambición de llegar a lo máximo: jugar la final interregional por el ascenso al Torneo Federal A.

"Estamos para jugar llave a llave, no nos podemos adelantar, ni mirar a largo plazo. Tenemos un partido importante el domingo y después otro. Los objetivos importantes son los que están más cerca", expresó, con la ilusión de una conquista que bien podría ser el final perfecto para su película en el fútbol. "Sería un broche de oro ver a Villa jugando en el Federal A, el grupo está haciendo todo lo que tiene a su alcance para pelear por eso, pero hay que ir partido a partido", concluyó.