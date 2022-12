Por qué Cristiano Ronaldo comenzó en el banco de suplentes en Portugal-Suiza

El delantero portugués Cristiano Ronaldo comenzó este martes en el banco de suplentes en el partido de Portugal frente a Suiza por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, por una sorpresiva decisión del entrenador Fernando Santos.

Si bien trascendió que la determinación del DT se debe a motivos futbolísticos, Ronaldo y Santos habían protagonizado un cruce en el último encuentro del seleccionado portugués, que fue derrota por 2 a 1 ante Corea del Sur, cuando el atacante tuvo que dejar el campo de juego al ser reemplazado en el complemento.

"CR7" se mostró notablemente molesto y realizó gestos que fueron tomados por las cámaras, algo que el propio Santos manifestó que no le cayó bien luego en la conferencia de prensa posterior al duelo.

"La verdad es que en el campo no tuve oportunidad de escuchar nada de lo que dijo, pero después vi las imágenes por televisión y no me gustaron nada, en absoluto. Esto lo resolveremos en el vestuario, punto final", expresó el entrenador de Portugal, quien hoy decidió prescindir del delantero en el equipo titular.