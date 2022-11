Inglaterra aplastó a Gales y se quedó con su grupo

Inglaterra, con una actuación convincente que lo afianza como candidato, venció ayer a Gales por 3 a 0 y obtuvo el pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y finalizó primero en el Grupo B.

El delantero Marcus Rashford (en dos oportunidades) y el volante Phil Foden definieron el pleito durante el segundo tiempo en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán.

Con esta victoria, Inglaterra finalizó primero con 7 puntos y por lo tanto será rival de Senegal (segundo del grupo A) en los octavos de final. Gales quedó eliminado al cabo de un empate (1-1 vs Estados Unidos) y dos derrotas (1-3 vs Irán y 0-2 vs Inglaterra). Inglaterra jugará los octavos de final ante Senegal el domingo 4 de diciembre, a partir de las 16, hora argentina.