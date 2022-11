Gatti: "Aquí viví la época más linda de mi vida"

El juninense José María Gatti, de 74 años, fue destacado futbolista, surgido de las divisiones inferiores de Independiente de nuestra ciudad, tras lo cual tuvo muy destacada trayectoria en el profesionalismo.

Recaló primero en Platense, luego pasó por Racing Club de Avellaneda y finalizó su carrera en el Deportivo Cuenca de Ecuador, integrando la primera división durante más de una década, llegando a jugar dos ediciones de la Copa Libertadores de América con ese conjunto.

En Ecuador se casó, formó su familia y luego se radicó en Las Vegas, Estados Unidos, donde actualmente reside junto a su esposa, hijos y nietos.

Pero periódicamente, quien se desempeñaba en el medio juego, principalmente en la posición de '8', regresa a Junín para visitar a amigos, allegados y familiares y en su reciente paso por nuestra ciudad, Gatti fue entrevistado por Democracia.

Fue en la casa de Norberto Colaberdino (donde se alojó, en el barrio Villa Talleres), su amigo y compañero de fútbol en Independiente hace más de cinco décadas, y allí, José María comenzó expresando: "Me inicié en las inferiores de Independiente de Junín, pasé a Platense, luego a Racing Club de Avellaneda y de allí viaje a Ecuador, al Deportivo Cuenca, donde jugué varios años hasta que me retiré, a los 36 años. Aquí (Junín) viví la época más linda de mi vida, muchas veces digo y le he dicho a mis amigos, que tengo más recuerdos de las divisiones inferiores de Independiente que de los partidos jugados en todas las canchas de Buenos Aires y el país y de Ecuador. Pero recuerdo más los partidos de divisiones inferiores, los 'picados' jugados en mi ciudad, en Junín. Poníamos camisetas como arcos y jugabamos horas y horas, nos divertíamos mucho. Acá empecé a jugar en Primera a los 15 años, con grandes compañeros como Sottile, 'Pichuco' Coppolino, Norberto Colaberardino, 'Titilo' Olmedo, el 'Negro' Reyes Escobar, Ainchill, Mariano Etcheto, De Antoni y muchos otros", rememoró.

Platense, Racing y cierre en Ecuador

Posteriormente, quien fuera destacado futbolista recordó: "Desde Platense vinieron a hacer una prueba de jugadores a Junín, en al año 1966, 'Titilo' Olmedo, 'Velorio' Giménez y yo, fuimos seleccionados, los tres quedamos, así que al próximo año nos incorporamos. Antes había ido a una prueba a San Lorenzo, me habían aceptado, debía volver, pero el 'Negro' Castro, nuestro técnico, me dijo que fuera a Platense (elenco con el cual anotó un gol oficial), porque iba a tener más posibilidades de jugar, de debutar más rápido en Primera y así fue. A los seis meses de incorporado ya había debutado en Primera, en la 'A' en ese gran equipo del 'Calamar' que jugó la semifinal con el gran equipo de Estudiantes de La Plata".

Ese partido, Platense -dirigido por Ángel Amadeo Labruna- ganaba 3 a 1 y terminó perdiendo 4 a 3 en el estadio de Boca ante el "Pincha" que dirigía otro juninense, Osvaldo Juan Zubeldía, iniciándose allí la gran historia futbolera de Estudiantes (se terminó coronando campeón y luego ganó las recordadas Copas Libertadores e Intercontinental), y al respecto, Gatti recordó: "Yo empecé a alternar en ese equipo, que integraban los arqueros Carlos 'Flaco' Hurt y Enrique Toppini; Domingo Aranda, Leonardo Mansuetto, Néstor Togneri, Juan Carlos Murúa, Walberto Muggione, Jorge Recio, Fernando Lavezzi, Jorge Miranda, Carlos Bulla, Néstor Subiat y Luis Medina, entre otros.

Un partido que más recuerdo jugando en Platense, fue en en cancha de Independiete, cuando le ganamos 3 a 0 y ese día me salieron todas, como a todo el equipo. Jugó ese día con nosotros Oscar Valdez puntero izquierdo. Habían venido a ver a Aníbal Tarabini, de Independiente, pero se terminaron llevando al Valencia de España a Valdez, quien marcó los tres goles nuestros y terminó haciendo un campañón en España, llegando a jugar en la Selección Española".

Luego, el juninense radicado en Estados Unidos dijo: "Estuve hasta 1972 en Platense, en el '73 pasé a Racing y luego me fuí a Ecuador. En Racing, jugué con el 'Pato' Fillol, Carlos Squeo, el 'Gringo' Héctor Scotta, Osvaldo Lamelza, Juan Carlos García Sangenis, Oscar 'Cacho' Malbernat, Jorge Paolino, y otros. Pasé luego al Deportivo Cuenca de Ecuador, junto al 'Chino' Messiano y el delantero Aldo Virgilio Villagra (ex Boca). Empezamos enseguida a andar bien allá, llegamos a entrar dos años seguidos a la Copa Libertadores y jugué casi todos por partidos en la Copa. Jugué once años y allí me retiré (anotó un total de cinco tantos), pasando un año por el equipo de Bonita Banana. Allá conocí a mi esposa (Grace Palacios), con quien llevamos 48 años de matrimonio. Ella es ecuatoriana, nos casamos y allí nacieron mis tres hijos, dos varones (Pablo y Juan José) y una mujer (la mayor, María José).

Luego, nos fuimos a vivir a Estados Unidos y sigo residiendo con toda la familia allá. Ya estoy jubilado (risas), cuando llegué puse un pequeño negocio en Las Vegas, me fue bien y hace 35 años que estoy en esa ciudad, donde suelo a ir a ver algunas de las grandes veladas de boxeo, especialmente porque uno de mis hijos trabaja en uno de los casinos de allá".

En cuanto a si no le interesó ser director técnico, dijo que "Estuve dirigiendo una escuela de fútbol en Ecuador, mientras que en Estados Unidos tuve una pequeña experiencia como DT de niños, porque estaba mi nieto jugando ahí, pero nada mas como técnico", detalló.

Avanzando en la charla, Gattí manifestó que "Hacía cinco años que no venía a Junín, pero pude estar ahora y he comido no menos de diez asados con mis amigos del fútbol, de la Escuela Industrial (ex 'Yapeyú') en la que cursé y quienes me localizaron y compartimos una linda cena. Pero la idea no es volver a vivir aquí definitivamente, porque tengo todo en Las Vegas, a mi esposa, hijos, nietos (uno de 26 y otro de dos años). Allá, salgo todos los días caminar, hago algo de gimnasia para mantenerme en forma y fundamentalmente, comparto mucho tiempo con mis hijos y mis nietos".

Dijo: "con 'Taqueta' aprendimos todos"

Luego de destacar que "Hay Seleccionados equipos que han crecido mucho, como Estados Unidos. Acá en la Argentina decayó un poco el nivel del fútbol, pero está resurgiendo nuevamente", el juninense radicado en Estados Unidos se refirió sus excompañeros de Independiente y a futbolistas de otros equipos de Junín.

Señaló que "El 'Cola' Colaberdino, en cuya casa me alojo cuando vengo, al igual que él cuando va para EE.UU., más que un amigo es un hermano para mí. También otros grandes jugadores que compartieron equipo conmigo, en Independiente, fueron Ainchill, Norberto Sottile, Reyes Escobar, Frezzotti, De Antoni, Britos, y por supuesto 'Taqueta' Barrionuevo en Sarmiento, con él aprendimos todos. También recuerdo a Pardini, Guzmán, Zamparolo, entre otros grandes jugadores de equipos de Junín a los que encontrábamos en los torneos reducidos y se armaban una partidos tremendos", cerró José María Gatti la charla con Democracia.