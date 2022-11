Martino: "Fue un resultado inesperado para todos"

El DT de México, el argentino Gerardo "Tata" Martino, admitió su sorpresa por la derrota de Argentina ante Arabia Saudita, en el arranque del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, que cambió el panorama de la zona, en la antesala al duelo entre el conjunto "azteca" y el "albiceleste" dirigido por Lionel Scaloni.

"Fue un resultado inesperado para todos, pero se produjo. Tener a Arabia Saudita primera en el grupo es lo que empezó a jugar en la cabeza de todos. No modificamos nuestra forma, pero sí claramente no es lo mismo ver a Arabia arriba que a Argentina", afirmó el entrenador del Tri, que en su partido por la primera fecha del campeonato empató sin goles con Polonia.

Por otro lado, Martino descartó que el traspié de Argentina modifique los planes mexicanos, en la antesala del partido del sábado, a las 16.

"Más allá de lo que sucedió con Argentina, nosotros debemos jugar un tipo de partido y eso no sé. Tampoco creo que Argentina cambie en cómo pensaba jugarlo. Si después pasa algo durante el juego, que hace aumentar la presión de uno u otro, eso es algo habitual en el fútbol", expresó el ex DT de Newell's Old Boys de Rosario. Y redondeó: "Lo que sí cambia es que lo que parecía para nosotros una final de primera fecha, ahora termina siendo una final para todos, las tres fechas".