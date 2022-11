Vecinos de Junín expresaron su decepción por la derrota de la Selección en el Mundial

Luego de 36 partidos, el conjunto de Lionel Scaloni perdió su invicto, al caer en el debut en el Mundial de Qatar ante Arabia Saudita, por 2 a 1. Democracia, recorrió las calles céntricas y dialogó con los vecinos que expresaron su desconformidad y esperan que el sábado Argentina gane.

Al respecto, Jordan, de 29 años, expresó: “La verdad, un desastre, una lástima el partido, espero que el sábado ganen. El primer tiempo estuvo bien para mí y en el segundo ya se perdió todo”.

Por su parte, Ignacio comentó: “Es una pena lo del VAR, es muy fino. Ahora el fútbol es como las carreras de autos, todos los vehículos son iguales, así pasa en el fútbol. Espero que el sábado ganen porque si no ya está”.

Tomás, de 18 años, indicó: “Un desastre, entre que no pegamos una y encima jugamos mal, un desastre. Para mí se confiaron mucho”. En la misma línea, Sofía afirmó: “La verdad no pude ver el partido, vi el resumen, no creo que sume mi opinión, pero si quiero que el sábado ganen, ese sí que no me lo pierdo”.

Una joven de 18 años, que prefirió no dar su nombre, comentó: “La verdad es que seguro que caiga mal mi opinión, pero no le veo sentido ver 22 tipos corriendo atrás de una pelota cuando el país se cae a pedazos”.