Villa Belgrano y Rivadavia de Lincoln ya conocen a sus rivales para la segunda ronda del Federal

Villa Belgrano y Rivadavia de Lincoln ya tienen rival para los cruces de la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur.

Luego de haber superado la fase de grupos, son los únicos dos equipos representantes de la Liga Deportiva del Oeste que continúan en carrera en el certamen organizado por el Consejo Federal de AFA, luego de la eliminación de Mariano Moreno y Academia Mascherano.

Así, de acuerdo con el sorteo, el equipo de la "V" se eliminará con Juventud de Pergamino, mientras que el Albirrojo hará lo propio con Viamonte FC.

Los cruces son los siguientes:

Segunda Ronda

Ida: domingo 27

Vuelta: domingo 4 de diciembre

Viamonte FC vs Rivadavia (L)

Villa Belgrano vs Juventud Pergamino

Sp. Barracas Colón vs El Linqueño

Defensores Salto vs Deportivo Colón Chivilcoy

Huracán de Chivilcoy vs Atlético Sat (La Reja)

Unidos de Olmos vs Las Mandarinas Brandsen

Def. La Esperanza vs La Emilia

Regatas San Nicolás vs Sportivo Baradero