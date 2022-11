La jerarquía de Gareth Bale salvó a Gales de sufrir una derrota con Estados Unidos

Estados Unidos y Gales protagonizaron ayer un encuentro parejo, que terminó igualado 1 a 1, en el debut en el Grupo B del Mundial de Qatar 2022. El encuentro se llevó a cabo en estadio Áhmad bin Ali, en la ciudad de Rayán, y fue controlado por el árbitro qatarí Abdulrahman Al Jassim.

Timothy Weah adelantó a los Estados Unidos en la primera etapa, tras una buena jugada colectiva; al tiempo que Gareth Bale logró el empate para Gales, de tiro penal, en la parte final. Los norteamericanos se adueñaron del dominio, gracias a un gran despliegue físico y alta presión en el campo de Gales.

Gales por entonces no encontraba soluciones, pero, a los 36 minutos, apareció la jerarquía de Gareth Bale, quien pese a no estar en su mejor forma física, consiguió un penal y el propio ex atacante del Real Madrid se encargó de canjearlo por gol, para marcar el 1 a 1. De esta manera, galeses y norteamericanos repartieron puntos en un grupo que, por ahora, es dominado por Inglaterra, tras su goleada ante Irán, por 6 a 2.