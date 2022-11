Con Alfaro como DT, Ecuador fue superior y venció a Qatar en el partido inaugural

La Selección de fútbol de Ecuador tuvo ayer un debut ideal al ganarle 2 a 0 a Qatar por el Grupo A con un doblete de Enner Valencia en el primer tiempo y convertirse en el primer equipo en superar a un anfitrión en su debut en un Mundial.

En el partido jugado en el estadio Al Bayt ante 60.000 aficionados luego de la ceremonia inaugural, Ecuador impuso condiciones y tuvo efectividad frente a la portería rival para continuar por la buena senda que encontró en las eliminatorias sudamericanas.

Alfaro, DT argentino de 60 años, consiguió un valioso y merecido triunfo en su estreno en un Mundial al frente de Ecuador, al igual que el arquero rosarino Hernán Galíndez, quien a los 35 años cumplió su sueño.

Luego de la ceremonia llegó la hora del fútbol y las emociones no se demoraron ya que a los 3 minutos, Valencia convirtió, de cabeza, el 1 a 0 para desatar el delirio de los casi 15 mil ecuatorianos que llegaron a Qatar.

Sin embargo, el árbitro italiano Daniele Orsato fue advertido por el VAR de una posición adelantada del delantero que fue detectada por el offside semiautomático, la nueva herramienta de la FIFA.

El experimentado Valencia aprovechó un penal que le cometió el arquero Saad Al-Sheeb para convertir a los 16 minutos el primer gol de la competencia con un toque suave junto al poste derecho.

Valencia completó su doblete a los 31 minutos por intermedio de un remate de cabeza junto al segundo palo de la portería, luego de un centro de Ángelo Preciado desde el sector derecho.

CONFERENCIA DE PRENSA

Alfaro: “Se tiene que cortar las uñas”

El argentino Gustavo Alfaro, DT de Ecuador, fue irónico con el arbitraje del partido inaugural de la Copa del Mundo Qatar 2022, al asegurar que el delantero Enner Valencia "tendrá que cortarse las uñas del pie" para que no le cobren posición adelantada en los próximos partidos.

"Cuando Enner cabecea, hace el gol y noto que revisaban la jugada, le dije al banco de suplentes que no había nada. Me parecía un gol claro, lo vimos cinco veces y no había nada raro... Enner tendrá que cortarse las uñas porque le marcaron posición adelantada por la puntita del dedo gordo de un pie", declaró en conferencia de prensa.

Al margen de la polémica, Alfaro destacó el valor del triunfo en el partido inaugural, siempre importante en el inicio de una competencia: "Si uno quiere pasar de fase, es clave ganar el primer juego porque es el que acarrea mayor tensión y en el que no se tiene ciencia cierta sobre el rendimiento del equipo".

"Sabemos que no define nada, pero la victoria es muy importante. Estamos tranquilos pero no satisfechos. Hay cosas por mejorar si queremos jugar los cuartos de final. Vivimos emociones muy fuertes, este es un equipo muy joven y jugar el partido inaugural siempre genera tensión" concluyó.