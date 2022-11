Demichelis será quien reemplace a Gallardo: Bayern Munich confirmó su regreso a Núñez

El Bayern Munich de Alemania confirmó hoy que Martín Demichelis será el sucesor de Marcelo Gallardo como entrenador de River y le deseó "mucho éxito" en su regreso al elenco de Núñez, que aún no hizo oficial la elección del flamante director técnico.

"El FC Bayern y Martín Demichelis han acordado que el entrenador del segundo equipo se traslade a su club formación, el River Plate de Buenos Aires, a petición propia, para asumir el cargo de entrenador principal. Su sucesor será Holger Seitz", informó el conjunto alemán.

¡Un placer el haberte disfrutado como jugador y como técnico en el #FCBayern! 🤝😍#MiaSanMicho pic.twitter.com/k1UspNzXMG — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 14, 2022

El propio Demichelis, por su parte, señaló en declaraciones al sitio oficial del elenco de Munich: "Llegué a Europa como jugador de River al FC Bayern, ahora voy en sentido contrario como entrenador. ¡Qué historia tan increíble!".

"Estoy orgulloso de haber formado parte de la familia del FC Bayern en dos ocasiones y agradezco a todos los que lo hicieron posible y me acompañaron. Me voy de este club con mucha gratitud en mi corazón y ahora espero la gran tarea en mi segundo club del corazón", añadió el ex marcador central.

En esa línea, continuó en su despedida: "Ha sido simplemente un gran honor haber sido entrenador del FC Bayern. Eso significa mucho para mí. Tengo que dar las gracias a muchas personas, por supuesto, pero en primer lugar a Hasan Salihamidžić, que confió en mí y creyó en mí. Siempre he hecho este trabajo con mucha pasión".

E insistió: "Es una historia de locos. El Bayern me trajo de River Plate como joven jugador y ahora vuelvo del FCB como joven entrenador".

Hasan Salihamidžić, director deportivo del equipo de Alemania, dio precisiones sobre qué tipo de DT se encontrarán los hinchas de River: "Martín ha recibido una oferta para convertirse en entrenador de uno de los clubes más importantes de Sudamérica. No queríamos negarle esta gran oportunidad y hemos accedido a su petición de rescindir su contrato. Sin embargo, lamento su marcha", inició.

Además, completó: "Jugué con Martín en el FC Bayern, tiene un carácter recto y una idea clara del tipo de fútbol que quiere practicar como entrenador. En el campus, también tenemos la ambición de desarrollar entrenadores. Martín lo ha hecho muy bien en el FC Bayern y le deseamos mucho éxito en su regreso a River Plate".