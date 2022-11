Instituto de Córdoba y Estudiantes de Buenos Aires se miden en una final que despierta interés en Junín

Instituto de Córdoba visitará esta noche, desde las 20.10, a Estudiantes de Buenos Aires, en el encuentro de ida de la final del Reducido de la Primera Nacional, que pone en juego el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El partido, que será arbitrado por Luis Lobo Medina, despierta especial interés en Junín, ya que el ganador de la serie se convertirá automáticamente en el primer rival de Sarmiento, en el próximo campeonato de Primera División.

La revancha tendrá lugar el sábado 19 de noviembre, en el estadio Juan Domingo Perón, de Instituto, en el barrio Alta Córdoba. En caso que al término de los 180 minutos haya empates en puntos y saldo de goles, Instituto, dirigido por Lucas Bovaglio, ascenderá a Primera, debido a que terminó la temporada regular mejor ubicado que el Pincha de Caseros en la tabla del campeonato.

La Gloria llegó a la etapa de definición luego de haber salido adelantado en el Reducido, por la ventaja obtenida por haber sido subcampeón de Belgrano, en el torneo regular. En semifinales, eliminó a Defensores de Belgrano, que antes se había sacado de encima a All Boys y a San Martín de Tucumán. Además, el equipo cordobés tiene a varios ex Sarmiento en su plantilla, como Gabriel Graciani, Claudio Pombo, Patricio Cucchi. Para el partido de hoy, el DT Bovaglio podría finalmente decidir el ingreso de Nicolás Watson por Pombo, para ganar marca en el mediocampo.

Estudiantes, por su parte, también cuenta con un ex militante de las filas del Verde, el goleador Facundo "Facha" Castelli, y fue un sorpresivo finalista, tras haber dejado en el camino a Chaco For Ever, Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Dirigido por Walter Otta, El Pincho de Caseros llegó a la definición sin haber sufrido goles en contra en el Reducido.

El Verde, atento

La ciudad de Junín y, en particular, la parcialidad sarmientista prestará especial atención al encuentro. No solo por la presencia numerosa de ex representantes del Verde, sino también porque de la llave final saldrá el primer adversario del conjunto dirigido por Israel Damonte, en el próximo campeonato de la Liga Profesional. Así quedó establecido en el sorteo del fixture realizado días atrás, con la presencia de autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

No obstante, el vencedor del Reducido determinará si Sarmiento debuta como visitante o si lo hace en el Eva Perón: un triunfo de Instituto significará que los dirigidos por Damonte se estrenarán en el estadio de La Gloria, mientras que si el ascendido es el Pincha de Casares, el primer partido se jugará en Junín.

Probables formaciones: