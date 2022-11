Sarmiento de Junín a la final en siete de las ocho divisiones y Academia Mascherano en otras cinco

Se disputaron el pasado fin de semana los partidos de semifinales de los torneos "Clausura" 2022 de divisiones formativas, organizados por la Liga Deportiva del Oeste de nuestra ciudad y en los que están en juego la Copa "Sergio Lippi", en homenaje al recordado profesor de educación física quien fuera, además, querido y destacado jugador y director técnico.



Luego de la disputa de todos los cotejos de las diferentes divisiones inferiores, se clasificaron los elencos que jugarán el cotejo definitivo de cada certamen, destacándose que en esta instancia, al igual que en semifinales, los cruces serán a un solo encuentro.

Gran predominio del Club Sarmiento de nuestra ciudad, que clasificó a siete de los ocho equipos a la final, perdiendo solo en décima por penales el pase a la instancia decisiva (cayó ante B.A.P.), mientras que la Academia Javier Mascherano de Lincoln colocó cinco equipos en la definición, Rivadavia de esa ciudad, otros dos, y el restante clasificado (además de B.A.P. en décima), es Rivadavia de Junín, en cuarta categoría.

Los resultados

Los diferentes resultados registrados fueron los que seguidamente detallamos:

En el estadio de Jorge Newbery: en décima división Sarmiento 0 vs. B.A.P. 0, ganando estos últimos por penales; en octavas, River Plate 0 vs. Academia Javier Mascherano de Lincoln 3; en sexta categoría, Sarmiento 2 vs. River Plate 0; y en cuarta categoría, Sarmiento 4 vs. Rivadavia de Lincoln 0.

En el estadio de B.A.P.: décimas de Jorge Newbery 0 vs. Academia Javier Mascherano 2; en octava división, Sarmiento 2 vs. Jorge Newbery 1; en sexta, Academia Javier Mascherano 5 vs. Rivadavia de Lincoln 0, en choque de elencos linqueños; y en cuarta categoría, Rivadavia de Junín superó 5 a 4 por penales en el clásico de barrio a Villa Belgrano, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

En el estadio "Omar Atondo" de River Plate: En predécima, Sarmiento 4 vs. B.A.P. 0; en novena, Independiente 0 vs. Sarmiento 1; en séptima categoría, Academia Javier Mascherano 6 vs. Independiente 1; y en quinta división, Academia Javier Mascherano 4 vs. Ambos Mundos 0.

En el estadio "Raúl 'Vasco' Barcelona" de Mariano Moreno: En predécima, River Plate 0 vs. Rivadavia de Lincoln 4; en novena, Rivadavia de Lincoln 1 vs. Academia Javier Mascherano 0; en séptima, Sarmiento 1 vs. River Plate 0; y en quinta división, Sarmiento 2 vs. Rivadavia de Lincoln 1.

Las finales

Los encuentros finales en cada divisional, que consagrarán al campeón de cada categoría, son los siguientes:

En cuarta, Sarmiento ante Rivadavia de Junín; en quinta, Academia Javier Mascherano frente a Sarmiento; en sexta, Sarmiento ante Academia Javier Mascherano de Lincoln; en séptima, otro choque entre Sarmiento de nuestra ciudad y Academia Mascherano; en octava, se repite la final entre Sarmiento y Mascherano; en novena, definen el campeón Sarmiento y Rivadavia de Lincoln; en décima lo harán B.A.P. frente a la Academia Javier Mascherano; y en predécima, Sarmiento y Rivadavia de Lincoln dirimirán por el título de campeón del "Clausura" 2022.