Lo Celso será operado y se pierde la Copa del Mundo de Qatar 2022

Giovani Lo Celso, futbolista de la Selección argentina y Villarreal de España, será baja de cara al Mundial de Qatar 2022 tras confirmarse este martes que deberá ser operado por un desplazamiento muscular.

El mediocampista, de 26 años, se sometió a nuevos estudios médicos y el parte confirmó que será intervenido quirúrgicamente, lo que lo dejará sin Mundial.

Lo Celso, que estuvo en la Copa del Mundo de Rusia 2018, pero no disputó ningún minuto en la misma, era una pieza clave en el conjunto nacional en el ciclo de Lionel Scaloni, ya que está entre los tres jugadores con más asistencias y completaba el podía con más partidos jugados.

El futbolista, surgido en Rosario Central, agotó todas las instancias para no perderse el Mundial, incluso el propio Villarreal, a pedido del jugador, aceptó agotar todas las instancias antes de ofrecer un parte médico definitivo.

Además, Lo Celso buscó evitar en todo momento la operación que desde un principio le aconsejaron el club español y el Tottenham de Inglaterra -dueño de su pasa-, y quiso llegar a un tratamiento, que, si bien no era garantía, le permitiera al menos sostener la esperanza de dar el presente en un hipotético partido en instancias de cuartos de final.

Sin embargo, eso no alcanzó. La peor noticia se confirmó y es una baja más que sensible para Argentina, ya que el propio Scaloni aseguró que "numéricamente hay un reemplazante, pero futbolísticamente no" sobre el mediocampista que fue el máximo asistidor del equipo en las Eliminatorias, el cuarto con más partidos jugados durante el ciclo, con 35, y el que más pases (193) le dio a Lionel Messi.

Pese a que la información causó un gran impacto, la realidad es que todos los caminos conducían a este desenlace, ya que las últimas declaraciones del técnico del combinado argentino, habían insinuado que era prácticamente imposible que el futbolista sea parte de la lista definitiva de convocados.

Además, Scaloni advirtió que su idea es no llevar a ningún jugador "tocado" y que pretende que "el que se suba al avión esté apto para jugar el primer partido" cuando haga su debut el equipo el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita en Lusail.

Ante este panorama, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Alejandro Gómez y Exequiel Palacios son posibles opciones para ocupar su lugar en el once ideal para competir en suelo catarí.