Otermín: “Mi paso por Sarmiento fue uno de los momentos más lindos de mi vida”

El exfutbolista Claudio Otermín dejó de jugar profesionalmente a la pelota, pero sigue ligado al deporte de alguna manera. Después de dejar la actividad, el oriundo de Los Toldos continuó en el ámbito del fútbol, primero como entrenador y luego como captador.

Otermín dirigió a varios equipos en su carrera como DT como El Linqueño, Ferro de Olavarría, Sportivo Las Parejas, Sarmiento de Vedia, Deportivo Merlo, Olmedo de Ecuador, entre otros.

En la actualidad, el exvolante trabaja en el área de captación de River Plate y recorre la provincia de Buenos Aires y la zona de La Pampa.

El toldense habló con Democracia sobre su paso por Sarmiento, donde jugó en el año 81, y su estadía en Junín durante esa época.

“Mi paso por Sarmiento fue uno de los momentos más lindos de mi vida, por el fútbol, la cercanía a mi pueblo y porque me iban a ver mis amigos y toda la gente conocida. Tuve dos años muy buenos que hicieron que me vendieran al Mallorca de España y es un lugar, donde siempre que vuelvo, tengo amigos. Fue un envión grande para después hacer una carrera, dentro de todo, muy linda y muy buena. Por lo menos a mí, me sirvió mucho para llegar a vivir del fútbol toda mi vida, criar a mis hijos y brindarle educación” manifestó.

Otermín recordó su etapa en el Verde y mencionó cómo llegó hasta la institución juninense.

“Tengo recuerdos muy lindos en Junín, hice muchos amigos y tengo la satisfacción de que siempre que vuelvo o voy a ver algún partidos siempre me encuentro con alguien que se acuerda de esa época”, expresó.

“Estuve en el 81-82 cuando Sarmiento transitó Campeonato Nacional y el Metropolitano, que fue la época de Ricardo Gareca y Raúl “Toti” Iglesias. Yo estaba en Independiente y para el Nacional, Gareca vuelve a Boca, Toti se va a Central y yo vengo del Rojo porque estaba jugando en la Reserva y había jugado poco en Primera”, indicó.

El oriundo de Los Toldos se desempeña como “captador de talentos” en la institución riverplatense y se mostró conforme con su labor en el club de Núñez.

“Hace siete años que estoy en River trabajando en el área de captación. Durante los primeros cinco años estuve a cargo de la captación en todo el país. Después de la pandemia, se dividió porque entró gente nueva y cambió. Ahora, estoy en la zona de La Pampa y provincia de Buenos Aires, dos semanas por mes viajó y buscó chicos para el club” aseguró.

“Son dos semanas viajando todos los días, de una ciudad a otra, en torneos o selectivos que armamos. Por ejemplo, armamos selectivos con chicos del interior y competimos con otras ciudades. Lo llevamos así hasta fin de año y se hace el ‘embudo’ porque están todos los que fichan. Tenemos una base de datos para seguir a un jugador al otro año”, afirmó.

Además de dar detalles de cómo se trabaja en el área, el ex futbolista destacó el trato que tienen al relacionarse con chicos infantiles y en formación dentro del deporte.

“Les hacemos entender a los pibes que no todo es determinante porque una vez no te sale bien o no anduvieron bien y eso no quiere decir que no tengas condiciones para jugar en River o en cualquier otro club”, aseveró.

“Hay dos maneras de hacer la captación, una es con pruebas libres y abiertas, donde buscamos cinco ciudades que estén separadas por lo menos entre 50 - 100 kilómetros y vamos de localidad en localidad. El club organizador hace una convocatoria a todos los chicos de los distintos clubes del pueblo o la ciudad”, indicó.

“Otra posibilidad es armar un selectivo que tenemos visto de esas regiones y hacemos un cuadrangular, donde jugamos contra otros tres equipos. También, vamos a los torneos que se organizan, puede ser con un equipo de River o a mirar y hacer un seguimiento”, preciso.

Otermín brindó su visión de cómo ve el fútbol del interior y si existe alguna diferencia con el fútbol de Capital Federal o de las grandes ciudades.

“En el último tiempo se hizo más grande la diferencia, hay un problema de quienes les enseñan a los chicos. Las ligas, en general, tienen competencias que no son buenas y los chicos juegan pocos partidos en el año. Sumado a eso, en ciertas zonas, la falta de alimentación y de educación se nota. Cada día que pasa los chicos se van a Buenos Aires desde más chicos”, opinó.

El toldense dio un ejemplo puntual y se refirió a las competencias anuales de cada liga o federación.

“Hoy un chico de River tiene 40 partidos en el año y un chico de Los Toldos, por ejemplo, juega entre 10 o 12 como mucho. La liga juninense, que en inferiores tiene una competencia bastante buena, también es limitada a la cantidad de clubes que tiene y súmale, que quienes enseñan, en la mayoría de los casos son gente que no está preparada o que tiene otros trabajos o lo hace para ayudar al club”, expresó.

“Hay muchas cosas que los chicos, en ciertas edades, tienen que aprender y hay que brindarle ese aprendizaje, pero para eso hay que saber, estar y prepararse”, explicó.

Por último, Otermín comentó sobre sus inicios dentro de este área y se acordó de la persona que lo convocó para ser parte del “Millonario”.

“Estaba dirigiendo, había sido entrenador del Linqueño en los Federales, estuve en Sportivo Las Parejas, donde subimos al Federal A. Me fue a buscar Gustavo Grossi, que estuvo conmigo hace muchos años atrás, con jugadores, haciendo un poco de empresario o intermediario. Él se dedicó a eso y estuvo en Racing y San Lorenzo haciendo captación”, mencionó.

“Le fue muy bien en Rosario Central a Grossi, llevó jugadores que hoy están en la Selección Argentina como Giovanni Lo Celso y en esa época llegaron todos a Primera División. Grossi es de Merlo y fue compañero de Marcelo Gallardo en la escuela, el Muñeco preguntó cuál era la mejor captación y era la de Rosario Central y justo se conocían. De esa forma llegamos a River”, finalizó.