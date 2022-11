Clasificaron los semifinalistas de los torneos de divisiones inferiores y se definirán los finalistas

Se disputaron el pasado fin de semana los partidos de vuelta de cuartos de finales de los torneos "Clausura" 2022 de divisiones formativas, organizados por la Liga Deportiva del Oeste de nuestra ciudad, en los que están en juego la Copa "Sergio Lippi", en homenaje al recordado profesor de educación física que fuera querido y destacado jugador y director técnico.

Luego de la disputa de todas las revanchas en las diferentes divisiones inferiores, se clasificaron los elencos que jugarán este fin de semana las respectivas semifinales de cada certamen, destacándose que en esta instancia, al igual que en las y finales, los cruces son a un solo encuentro.

Los resultados

Los resultados registrados en cada divisional el pasado fin de semana, fueron los siguientes, consignándose entre paréntesis como finalizaron los cotejos de ida:

Cuarta categoría: Defensa Argentina 2 (0) vs. Sarmiento 2 (1); Rivadavia de Lincoln 2 (1) vs. River Plate 1 (1); Villa Belgrano 1 (4) vs. Academia Javier Mascherano 0 (3); y Rivadavia de Junín 1 (1) vs. Jorge Newbery 1 (0).

Quinta: Jorge Newbery 0 (0) vs. Sarmiento 0 (2); Rivadavia de Lincoln 1 (4 )vs. River Plate 0 (0); Villa Belgrano 1 (1) vs. Academia Javier Mascherano 2 (3); y B.A.P. 0 (0) vs. Ambos Mundos 1 (0).

Sexta: Jorge Newbery 0 (1) vs. Sarmiento 1 (1); River Plate 4 (3) vs. Defensa Argentina 0 (2); Rivadavia de Junín 1 (1) vs. Rivadavia de Lincoln 1 (1 pasó por ventaja deportiva); y Academia Javier Mascherano 2 (2) vs. Villa Belgrano 0 (0).

Séptima: Sarmiento 2 (3) vs. Origone F.C. 0 (0); Jorge Newbery 0 (1) vs. River Plate 1 (0, que avanzó por ventaja deportiva); Independiente 1 (1) vs. Ambos Mundos 0 (0); y Academia Javier Mascherano 0 (4) vs. B.A.P. 1 (2).

Octava: Sarmiento 5 (2) vs. Rivadavia de Lincoln 1 (0); B.A.P. 0 (2) vs. Jorge Newbery 3 (1); River Plate 1 (2) vs. Mariano Moreno 0 (1); y Academia Javier Mascherano 0 (1) vs. Rivadavia de Junín 0 (0).

Novena: Sarmiento 3 (1) vs. Jorge Newbery 0 (0); Independiente 2 (4) vs. Defensa Argentina 0 (3); Academia Javier Mascherano 1 (3) vs. Deportivo Baigorrita 0 (1); y River Plate 0 (1) vs. Rivadavia de Lincoln 0 (0, avanzó por ventaja deportiva).

Décima: Sarmiento 6 (4) vs. Origone F.C. 0 (0); B.A.P. 0 (1) vs. Mariano Moreno 0 (0); Jorge Newbery 2 (2) vs. Deportivo Baigorrita 0 (0); y Academia Javier Mascherano 2 (2) vs. Villa Belgrano 0 (0).

Predécima división: Sarmiento 4 (4) vs. Mariano Moreno 0 (0); Jorge Newbery 0 (0) vs B.A.P. 1 (0); River Plate 0 (3) vs. Academia Javier Mascherano 2 (0); y Rivadavia de Lincoln 2 (2) vs. Deportivo Baigorrita 0 (1).

Semifinales para el fin de semana

La programación de semifinales, a un solo partido (si empatan, se definen los finalistas por tiros desde el punto del penal), será la siguiente para el sábado 5 y el domingo 6 del corriente:

Sábado, en el estadio de Jorge Newbery: A las 12.30, décima de Sarmiento vs. B.A.P.; a las 13.30, octavas de River Plate vs. Academia Javier Mascherano de Lincoln; a las 14.30, sextas de River Plate ante Sarmiento; y a las 14.45, cuartas de Sarmiento vs. Rivadavia de Lincoln.

En el estadio de B.A.P.: A las 12.30, décimas de Jorge Newbery vs. Academia Javier Mascherano; a las 13.30, octavas de Sarmiento ante Jorge Newbery; a las 14.30, Rivadavia de Lincoln ante Academia Javier Mascherano; y a las 15.45, cuartas de Villa Belgrano ante Rivadavia de Junín, en el clásico barrial.

El domingo 6, en el estadio "Omar Atondo" de River Plate: A las 10.30, predécimas de Sarmiento vs. B.A.P; a las 11.30, novenas de Independiente vs. Sarmiento; a las 12.30, séptimas de Academia Javier Mascherano contra Independiente; y a las 13.45 hs., quintas de Ambos Mundos vs. Academia Javier Mascherano de Lincoln. En el estadio "Raúl 'Vasco' Barcelona" de Mariano Moreno: A las 10.30, predécimas de River Plate vs. Rivadavia de Lincoln; a las 11.30, novenas de Academia Javier Mascherano ante Rivadavia de Lincoln; a las 12.30, séptimas de Sarmiento vs. River Plate; y desde las 13.45, quinta divisiones de Sarmiento ante Rivadavia de Lincoln.