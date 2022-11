Benjamín Borasi: "Si tengo chances de pelear un lugar en Sarmiento, me gustaría quedarme"

Mientras avanza la cuenta regresiva para el regreso del plantel de Sarmiento al trabajo, para iniciar la pretemporada de cara a 2023, una larga lista de futbolistas que deben retornar al club después de haber pasado el último semestre a préstamo en distintos equipos, comienzan a evaluar el futuro.

Uno de ellos es el delantero rojense Benjamín Borasi, quien luego de una estadía en Flandria, con balance positivo, se prepara para continuar su carrera, en principio en el Verde, aunque no descarta un nuevo cambio de aire.

En diálogo con Democracia, Borasi subrayó el saldo favorable de su paso por el equipo de Jáuregui, en el cual consiguió sumar minutos en cancha y, a nivel colectivo, mantener a la institución en la Primera Nacional. "Sabíamos que iba a ser complicado, que íbamos a tener que pelear la permanencia, por suerte lo pudimos lograr. En algún momento estuvimos complicados, se fue el DT, pero lo sacamos adelante", destacó Borasi.

Con respecto a su futuro inmediato, aseguró que sigue entrenando de manera individual en Rojas, con la mente puesta en regresar a Sarmiento en diciembre, aunque no descarta volver a salir a préstamo a otro club. "En lo personal estoy contento por haber sumado minutos. Costó al comienzo, pero me vinieron bien estos últimos meses. Ahora, supuestamente debo volver a Sarmiento, así que estoy esperando a ver cómo sigue todo", afirmó.

En esa línea, reveló sus deseos de permanecer en Junín para "pelear un puesto" en el once titular de Damonte, aunque no descartó buscar nuevos horizontes, si no encuentra en Sarmiento la posibilidad de jugar. "Por supuesto, si tengo chances de pelear un puesto, me gustaría quedarme. Tengo dos años más de contrato, aunque si llega a aparecer una opción en la que voy a tener más chances de jugar también lo consideraré. Siempre se busca jugar en la Liga Profesional, pero también sé que la Primera Nacional es un campeonato muy competitivo", expresó.

El recuerdo de la Copa Argentina

Borasi fue un protagonista destacado de la victoria de Flandria ante Sarmiento, en la pasada edición de la Copa Argentina.

Un año antes, en el mismo certamen, había ofrecido una muestra de su talento al público futbolero de Junín, en el duelo ante Newell's Old Boys de Rosario, en San Nicolás, en el que convirtió el gol del triunfo por la mínima. A seis meses de aquel 2 a 0 ante los dirigidos por Damonte, en el que fue una de las figuras en el estadio de Belgrano de Córdoba, Borasi reflexionó sobre su romance con la Copa.

"Siempre que tocó jugar Copa Argentina lo hice bien. Lamentablemente, este año nos tocó jugar contra Sarmiento, pero también me sirvió mostrarme. Sabíamos que podíamos jugarles de igual a igual, porque habíamos hecho buenos partidos contra equipos que, en la previa, eran de mayor nivel, así que no me sorprendió el resultado", concluyó.