Martín García: "Sarmiento es el dueño de mi pase, pero trato de tomarme el futuro con calma"

El plantel de Sarmiento transita sus vacaciones luego de la finalización del Torneo de la Liga Profesional, pero la atención de la dirigencia, el cuerpo técnico y el mundo futbolero de Junín ya está puesto en cómo se rearmará el equipo de cara a la próxima temporada.

Sin nombres en danza todavía como posibles incorporaciones, el DT Israel Damonte sabe que, en diciembre, cuando los futbolistas se presenten para iniciar la pretemporada, habrá varios que regresen de sus préstamos en distintos equipos, dispuestos a comenzar la preparación.

Uno de ellos es el lateral derecho Martín García, uno de los protagonistas de la histórica final del ascenso a Primera División, en la que el conjunto se impuso por penales ante Estudiantes de Río Cuarto, en la cancha de Unión de Santa Fe, a comienzos de 2021. Precisamente, el representativo de la ciudad cordobesa tuvo a García en su plantilla, para el tramo final del campeonato de la Primera Nacional. En diálogo con Democracia, el joven defensor oriundo de General Villegas definió como "muy positivo" su paso por Río Cuarto y dejó abierta la posibilidad de regresar definitivamente a Sarmiento para "pelear un puesto" en el once titular.

"Fue muy positivo ir a Río Cuarto, me encontré con un lindo grupo, un lindo club y una linda ciudad, y eso hizo que pudiera adaptarme muy rápido. En lo futbolístico, fue un buen semestre, fuimos de menor a mayor, aunque nos quedó un poco la espina de no haber llegado un poco más lejos", comentó García, sobre la actuación del equipo en el campeonato en el torneo, que finalizó con la derrota ante Estudiantes de Buenos Aires, por los cuartos de final del Reducido por el ascenso.

Por otro lado, el futbolista de 24 años reflexionó sobre el hecho de haber desembarcado en el equipo rival de Sarmiento en aquella final por el ascenso a Primera División y resaltó que consiguió cumplir el objetivo de "sumar minutos", aunque para ello debió volver a jugar en la segunda categoría del fútbol nacional.

"Más allá de ese partido por el ascenso, estoy feliz de haber venido a Río Cuarto. Lo tomé con normalidad, como debe ser, lo importante es que es una muy linda institución, con muy buena gente", aseguró García. Y agregó: "Venía sin muchos minutos en Sarmiento y pude volver a jugar. Para nada me afectó que fuera en Primera Nacional, sabía que lo importante era jugar y tener minutos en cancha, así que estoy agradecido a este club".

"No depende sólo de mí"

Finalmente, consultado sobre si aspira a una nueva oportunidad en el Verde, el jugador villeguense reconoció su interés en "pelear un puesto" en la consideración de Damonte, aunque aclaró que espera "con calma" el porvenir y hasta no descarta una prolongación de su estadía en Río Cuarto.

"Sarmiento es el dueño de mi pase y tengo que volver en diciembre. Me gustaría pelear un puesto, pero no depende solamente de mí. Trato de tomarme el futuro con calma, no queda más que esperar, prepararme bien y estar listo para lo que venga", concluyó.