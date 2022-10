Facundo Castet: "Quiero volver a vestir la camiseta de Sarmiento y pelear por un lugar"

Sarmiento ya dejó atrás el Torneo de la Liga Profesional, que terminó con el objetivo de la permanencia en Primera División cumplido, y ahora se enfoca en lo que viene: el armado del plantel para la temporada 2023.

La tarea será ardua para la comisión directiva encabezada por Fernando Chiófalo, ya que, además de los contratos de futbolistas que vencen y deben renovarse, se concretarán varios regresos de jugadores que se encontraban a préstamo en otros clubes.

Uno de los que retornará para la pretemporada, que iniciará el próximo 12 de diciembre, es el lateral izquierdo Facundo Castet, quien viene de disputar el último tramo del campeonato de la Primera Nacional con Temperley y ahora sueña con "pelear un lugar" en el conjunto dirigido por Israel Damonte.

"Fui a Temperley a jugar, a sumar minutos, porque necesitaba rodaje y competir. Lo pude lograr y estoy agradecido al club, por haberme dado la posibilidad. Ahora, tengo que volver a Sarmiento y ojalá pueda quedarme a pelear un lugar", expresó Castet, en diálogo con Democracia.

En esa línea, el defensor bragadense, de 24 años, recordó que, al momento de su arribo al Gasolero, el equipo ocupaba los puestos finales de la tabla de posiciones, pero en el tramo final del torneo se pudo revertir la situación. "Cuando llegué estábamos en el puesto 31, pero sabía que había un gran grupo y estaba seguro de que íbamos a salir adelante. Tuvimos varios empates, pero sobre el final pudimos sumar algunos triunfos y salvarnos del descenso", subrayó. Y agregó: "Me encontré con un club muy bueno a nivel institucional, la gente acompañaba mucho, a pesar de que en un momento estuvimos mal con la posición en la tabla. Ya conocía la Primera Nacional, sabía con lo que me iba a encontrar, un campeonato muy largo y con partidos muy duros, pero por suerte me pude adaptar bien".

Finalmente, Castet reconoció que en el club en el que transitó el último semestre le propusieron continuar el año próximo, pero dejó en claro que su objetivo es volver a jugar para Sarmiento, en la Liga Profesional.

"Mi idea es volver a Sarmiento y pelear un puesto. Conozco a la gente del club, estuve muchos años ahí y me encantaría volver a vestir la camiseta del Verde. Me sentí bien en Temperley, tanto su gente como dirigentes me pidieron que me quedara, pero la prioridad es tratar de volver a Sarmiento", afirmó. Y concluyo: "Me siento muy bien, me entreno siempre al máximo para poder aportar. Ojalá me toque tener la oportunidad, aunque no depende solamente de mí. Nací futbolísticamente en el Verde y sería muy bueno para mí poder volver".