Damonte: “El resultado fue injusto, podríamos habernos llevado algo”

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló ayer luego de la derrota 1 a 0 ante Boca Juniors, por la fecha 25 del Torneo de la Liga Profesional, y consideró que “El resultado fue injusto porque nos podíamos haber llevado algo más. Fue un partido donde ellos encontraron el gol, que es lo más importante de este juego y después controlaron de manera inteligente el partido”, expresó.

“Nosotros, dentro de lo que podíamos hacer, intentamos ir a buscar y tuvimos algunas situaciones para empatarlo. Valoro el esfuerzo de los jugadores, competimos de buena manera y podíamos habernos llevado algo más”, soltó.

El DT platense se refirió a acciones propuestas por el rival para “hacer tiempo”, cuando ya ganaba 1 a 0, y volvió a responder así a las críticas similares que se le realizaban desde los medios nacionales a su propio equipo.

“Yo nunca me quejo de eso porque me parece normal y es la idiosincrasia del fútbol. El equipo que va ganando hace tiempo como por ejemplo cuando se hace un lateral viene el jugador de lado contrario a realizarlo”, manifestó. “Lo que me da bronca y hoy quedó demostrado que no lo hacen sólo los equipos denominados 'chicos' y lo hacen todos. Me parece que si hubiese sido al revés, hoy tendríamos entre 13 y 14 amonestados. Este partido lo vio todo el país, esta situación es normal y está bien porque el fútbol es para vivos”, indicó.

El entrenador del Verde resaltó el esfuerzo que hicieron sus futbolistas dentro del campo de juego y el comportamiento de los hinchas en el Eva Perón. “El equipo tuvo carácter y por momentos superamos al rival. Nos faltó el gol porque tuvimos las situaciones y las llegadas, un remate de 'Licha' López, una de Sergio Quiroga, el cabezazo de Torres, la del arquero sobre el final y no la pudimos meter para llevarnos algo de estos partidos”, comentó.

“Hoy se vivió un buen ambiente, se apoyó al equipo y, por lo general, todo se valora mucho más cuando ya no estás. Me tocó estar en algunos equipos y no se valoró tanto cuando estábamos”, expresó.

Por último, Damonte mencionó que aún faltan dos fechas por disputar y que buscarán volver a sumar puntos en lo que resta del torneo. “Desde lo matemático hay que seguir porque necesitamos volver a sumar. Ahora vamos a descansar y después volvemos a entrenar y veremos quién estará disponible para el próximo partido”, concluyó.