Corbanini y De la Llera: "Hubiéramos cambiado este triunfo por dejar a Sarmiento en Primera"

El público futbolero de Junín y la Región sueña con vivir mañana, cuando se enfrenten Sarmiento y Boca en el Estadio Eva Perón, por la fecha 26 del Torneo de la Liga Profesional, emociones similares a las de la tarde del 28 de noviembre de 1982, cuando el Verde consiguió ganarle 2 a 1 al Xeneize, por el campeonato Metropolitano, en la que hasta hoy es la única victoria oficial del conjunto de Junín frente al de La Ribera.

Aquel torneo disputado hace 40 años dejó recuerdos agridulces para el cuadro sarmientista, ya que, por un lado, obtuvo triunfos resonantes contra Boca y River, los dos clubes más populares del fútbol argentino, pero, en contrapartida, terminó descendiendo a la Primera B, al final de aquella temporada. Dos protagonistas de la histórica hazaña ante el Xeneize, Alejandro Corbanini y Gustavo De la Llera, recordaron en diálogo con Democracia aquel partido, sin dejar de admitir que hubieran cambiado el resultado por la posibilidad de evitar el descenso.

"Fue hace mucho tiempo ya, me acuerdo de la cantidad de gente que había en la cancha, no estaba todavía la tribuna cabecera como hoy. Se mejoró mucho el estadio y eso es muy importante", relató De la Llera, quien ingresó en el segundo tiempo del partido disputado en el '82.

Corbanini, por su parte, mediocampista del conjunto juninense dirigido por Miguel Ángel Villafañe, recordó: "Era muy joven en ese entonces, pero haber podido estar en aquel partido, con los jugadores que había, de tanta trayectoria… creo que fui un privilegiado".

Salir de abajo

Para el Metropolitano 1982, Sarmiento arrastraba el envión anímico de la exitosa campaña del año anterior, su primera en la máxima categoría del fútbol nacional. Sin embargo, las salidas de futbolistas clave, como Ricardo Gareca o José "Toti" Iglesias, anticipaban un panorama complejo para el club de Junín.

En la fecha 26 de aquel certamen, el Verde derrotó al cuadro "xeneize", que se puso en ventaja a los 14 minutos del primer tiempo con gol de José Orlando Berta, pero el representativo de Junín lo dio vuelta con tantos de Daniel Cano, a los 21, y Daniel Lamolla, a los 38, siempre antes del final de la primera mitad. Sin embargo, al final de la campaña, con 24 puntos en la tabla, terminó descendiendo, junto con Quilmes.

"El tema era conservar la base del equipo del 81, pero lamentablemente se fueron yendo las principales figuras y los refuerzos aparecieron recién sobre la hora. De hecho, el Tigre Gareca, que había sido compañero nuestro, jugó para Boca ese partido. De todos modos, vinieron nombres importantes, como Víctor Mancinelli, Daniel Cano y también Oscar Más. Hoy, cuando hablamos de lo que significa Licha López para Sarmiento, a nosotros nos pasó lo mismo con la llegada de Pinino Más. La posibilidad de compartir el vestuario con él fue increíble", rememoró Corbanini.

De la Llera agregó que "tocó un año complicado, pero, a pesar de todo, Sarmiento tenía jugadores muy importantes, como también los tiene hoy". "Aquel partido contra Boca fue difícil, como lo será este que viene ahora, porque ellos llegan a Junín con la posibilidad de acercarse al título. Pero Sarmiento tiene la tranquilidad de saber que ya se aseguró la permanencia en Primera, distinto a lo que nos tocó vivir a nosotros en el '82, cuando salíamos a la cancha en todas las fechas sabiendo que teníamos que sumar puntos para salvarnos del descenso", expresó De la Llera.

Corbanini, a su turno, explicó que una de las claves para ganarle al Xeneize fue el hecho de que "Sarmiento tenía una forma de jugar, con tres delanteros, que eran (Oscar) Luna, (Héctor) Montes y (Claudio) Otermín, y se mantenía más allá del rival". "En el medio, jugaba yo, junto con Mancinelli y Cano. Por el lateral derecho, pasaba muy bien al ataque el Negro Lamolla y yo siempre lo relevaba, y fue justamente el Negro el que convirtió el gol del triunfo", recordó Corbanini.

Para De la Llera, también fue fundamental contar con un equipo que "se conocía de memoria", un rasgo distintivo de los planteles de la época, lo que le permitió a Sarmiento desplegar su juego más allá de "los nombres importantes que tenía Boca".

Corbanini agregó que, en aquel campeonato, el Xeneize no vivía su mejor presente, al igual que muchos de los equipos denominados grandes, a tal punto que aquel campeonato fue dominado por Estudiantes de La Plata y otro de los equipos protagonistas de la época era Ferrocarril Oeste. Además, Racing y San Lorenzo padecían la amenaza del descenso, mientras River atravesaba una etapa de recambio, con nombres ilustres que comenzaban a alejarse y eran reemplazados por jóvenes en crecimiento.

"Por evitar el descenso, todo"

Las inolvidables victorias del Metro '82 ante Boca y River, sin embargo, no alcanzaron para evitar el descenso de Sarmiento, por lo que, a la distancia, dos de los integrantes de aquel plantel que cerró el primer ciclo del club de Junín en Primera División, que había iniciado con el ascenso de 1980, confiesan que hubieran canjeado aquellos triunfos por la oportunidad de seguir en la máxima categoría.

"Por dejar a Sarmiento en la A, hubiéramos cambiado todo, es la realidad. Pero también estos triunfos quedaron en la historia, porque pasaron 40 años y se siguen recordando", admitió De la Llera.

Corbanini coincidió en que, aún con el descenso, el Verde tuvo "algunos partidos muy importantes en aquel Metropolitano", como los triunfos ante Boca y River o el empate con Independiente, a la postre subcampeón, en Avellaneda.

"Creo que nos faltó hacer prevalecer un poco más la localía. No fue una mala campaña, pero no haber sumado todo lo que debimos en casa, nos terminó costando caro", reconoció el ex mediocampista, en una revisión de lo sucedido hace ya cuatro décadas. "Es indudable que hubiéramos cambiado ese triunfo contra Boca por quedarnos en Primera, porque no teníamos mal equipo y podríamos haber salvado la categoría, pero también es verdad que había clubes que tenían mayor peso y Sarmiento era el segundo año que jugaba en la divisional, por lo que un poco se pagó el derecho de piso", analizó Corbanini, sin pasar por alto un episodio que ocurrió en el presente Torneo de la Liga Profesional, que, desde su mirada, significó un punto de inflexión para la permanencia del Verde en Primera.

"El triunfo contra River en el Monumental (2 a 1, por la fecha 11) le dio al equipo un empujón anímico que le permitió estabilizarse en la categoría. Eso es algo que quizás nos faltó a nosotros en el '82, que no pudimos aprovechar", finalizó.