Se definen los clasificados a cuartos de final del Torneo Clausura 2022 de la Liga del Oeste

Con los siete partidos correspondientes a la Primera División disputándose de manera simultánea, esta tarde se completará el cuadro de los ocho clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura 2022 "Copa Sergio Lippi", organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

A partir de las 16, se jugarán los partidos Ambos Mundos-Jorge Newbery; Rivadavia de Lincoln-Origone FC; Deportivo Baigorrita-Rivadavia de Junín; Villa Belgrano-La Favela; Deportivo Baigorrita-Rivadavia de Junín; Independiente-BAP; Academia Mascherano-Defensa; y Sarmiento-River.

Hasta el momento, hay seis equipos con el boleto asegurado a la fase final: por la Zona A, River, Villa Belgrano y Sarmiento; por la Zona B, Mariano Moreno, Jorge Newbery y Rivadavia de Lincoln. Además, se completará la fecha de partidos de inferiores y Senior.

La programación completa es la siguiente:

Hoy:



Inferiores y Senior:

Horario-Cancha Partido Categoría

12.00-Origone FC Sarmiento vs River Novena

13.00-Origone FC Sarmiento vs River Séptima

14.15-Origone FC Sarmiento vs River Quinta

11.00-Defensa Mascherano vs Defensa Pre-décima

12.00-Defensa Mascherano vs Defensa Novena

13.00-Defensa Mascherano vs Defensa Séptima

14.15-Defensa Mascherano vs Defensa Quinta

12.30-Baigorrita Baigorrita vs Rivadavia (J) Pre-décima

13.30-Baigorrita Baigorrita vs Rivadavia (J) Novena

14.30-Baigorrita Baigorrita vs Rivadavia (J) Séptima

12.30-Villa Villa vs La Favela Pre-décima

13.30-Villa Villa vs La Favela Novena

14.30-Villa Villa vs La Favela Séptima

12.00-Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Origone FC Pre-décima

13.00-Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Origone FC Quinta

14.30-Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Origone FC Séptima

11.00-A. Mundos A. Mundos vs J. Newbery Pre-décima

12.00-A. Mundos A. Mundos vs J. Newbery Novena

13.00-A. Mundos A. Mundos vs J. Newbery Séptima

14.15-A. Mundos A. Mundos vs J. Newbery Quinta

Primera División:

Horario-Cancha Partido

16.00-A. Mundos A. Mundos vs J. Newbery

16.00-Rivadavia (L) Rivadavia (L) vs Origone FC

16.00-Baigorrita Baigorrita vs Rivadavia (J)

16.00-Villa Belgrano Villa Belgrano vs La Favela

16.00-Independiente Independiente vs BAP

16.00-Defensa Academia Mascherano vs Defensa

16.00-Origone FC Sarmiento vs River

Mañana:

Horario-Cancha Partido Categoría

12.30-Villa Villa vs La Favela Décima

13.30-Villa Villa vs La Favela Sexta

14.45-Villa Villa vs La Favela Cuarta

16.30-Villa Villa vs La Favela Senior