Jorge Brito hizo fuertes declaraciones contra el arbitraje y le apuntó a Beligoy

Jorge Brito, presidente de River Plate, se refirió al mal desempeño de algunos árbitros del fútbol argentino cada vez que le tocan dirigir al equipo Millonario. El mandamás del conjunto de Núñez analizó el presente del arbitraje y apuntó contra Federico Beligoy y la incompatibilidad de sus cargos: "Tiene claramente una incompatibilidad de funciones siendo presidente de la Asociación Argentina de Árbitros y al mismo Director Nacional de Árbitros, quién los selecciona para cada fecha".

"Desde River creemos que el proceso de selección de árbitros debería ser transparente. Nunca es clara la metodología de cómo se selecciona a los árbitros. Nunca es claro cuando un árbitro se equivoca por qué a veces lo paran y a veces no", continuó marcando las falencias de los dirigentes a cargo de la designación de los jueces.

Además, Brito hizo foco en la tarea de los arbitrajes: "No quiero calificarlos, por eso no quise hablar después del partido con Patronato, pero no es por lo que firmó Beligoy. Yo creo que si un árbitro es un desastre lo puede decir, lo que no hay que hacer es entrar en cuestiones personales".

"Estaría bueno que todo esto sea claro para que cuando se equivoquen, porque lo van a seguir haciendo, estemos todos tranquilos sabiendo que es porque se equivocaron y no porque hay otra cosa", continuó.

En cuanto a la continuidad de Marcelo Gallardo dijo: "Lo decimos siempre: el próximo mes estaremos definiendo su futuro. Somos conscientes de que tenemos al mejor técnico, que conoce el paladar del hincha de River y es quien puede sacar esto adelante".

"No está bueno hablar en lugar del otro. Es el propio Marcelo el que debe buscar el momento para decidir cuál será su futuro. El día que se vaya de River va a llegar, pero espero que no me toque a mi como presidente", cerró.