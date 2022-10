Con siete partidos, se juega esta tarde la sexta fecha del Torneo Clausura 2022

Con los siete encuentros programados de Primera División, se completa esta tarde la sexta fecha del Torneo Clausura 2022 "Copa Sergio Lippi", organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

Desde las 16, y de manera simultánea, se jugarán todos los partidos correspondientes a la jornada del certamen, que tiene a River Plate y Mariano Moreno como punteros de la Zona A y la Zona B, respectivamente.

Por la máxima divisional, se medirán Moreno-Ambos Mundos; Defensa Argentina-Rivadavia de Lincoln; Jorge Newbery-Academia Javier Mascherano; BAP-Villa Belgrano; La Favela-Deportivo Baigorrita; River-Independiente; y Rivadavia de Junín-Sarmiento.

Además, se completará la actividad de las categorías formativas, con encuentros en todas las canchas de la ciudad. La programación completa para hoy es la siguiente:

Hoy:

Formativas:

Horario/Cancha Partido Categoría

11.00/BAP BAP vs Villa Belgrano Novena

12.00/BAP BAP vs Villa Belgrano Séptima

13.15/BAP BAP vs Villa Belgrano Quinta

14.45/BAP BAP vs Villa Belgrano Pre-décima

11.00/J. Newbery J. Newbery vs A. Mascherano Pre-décima

12.00/J. Newbery J. Newbery vs A. Mascherano Novena

13.00/J. Newbery J. Newbery vs A. Mascherano Séptima

14.15/J. Newbery J. Newbery vs A. Mascherano Quinta

11.00/River River vs Independiente Novena

12.00/River River vs Independiente Quinta

14.45/River River vs Independiente Pre-décima

12.30/A. Mundos La Favela vs Baigorrita Novena

13.30/A. Mundos La Favela vs Baigorrita Séptima

14.45/A. Mundos La Favela vs Baigorrita Pre-décima

11.00/Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Sarmiento Novena

12.00/Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Sarmiento Séptima

13.15/Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Sarmiento Quinta

14.45/Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Sarmiento Pre-décima

11.00/Defensa Defensa vs Rivadavia (L) Novena

12.00/Defensa Defensa vs Rivadavia (L) Séptima

13.15/Defensa Defensa vs Rivadavia (L) Quinta

14.45/Defensa Defensa vs Rivadavia (L) Pre-décima

Primera División:

Horario Cancha Partido

16.00 Moreno Moreno vs Ambos Mundos

16.00 Defensa Defensa vs Rivadavia (L)

16.00 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Sarmiento

16.00 J. Newbery J. Newbery vs A. Mascherano

16.00 BAP BAP vs Villa Belgrano

16.00 A. Mundos La Favela vs D. Baigorrita

16.00 River River vs Independiente

Libre: Origone FC