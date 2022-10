Mayor contundencia de local y entonado por los triunfos: el presente positivo de Central Córdoba

Central Córdoba se encuentra atravesando un buen presente. Los últimos resultados esbozados en la Liga Profesional, acompañados por las malas campañas de Patronato y Aldosivi, y potenciado por la posibilidad de que se anulen los descensos, posibilitan pensar la idea de que el equipo de Santiago del Estero se mantendrá en la máxima categoría.

Hoy, ante Sarmiento, en el marco de la fecha 22, el Ferroviario se juega un partido directo en los promedios y disputa el envión anímico que ha sabido conseguir. De hecho, la última derrota de local fue contra Racing en la jornada 10.

En lo estrictamente deportivo, el plantel entrenó ayer por la mañana en el estadio Alfredo Terrera, en donde el cuerpo técnico dispuso realizar trabajos en el aspecto ofensivo y luego una serie de ejercicios de pases y presión.

Mientras tanto, los estudios realizados al delantero Juan Cruz Kaprof arrojaron que presenta un desgarro de 13 mm en el recto anterior del cuádriceps derecho. Quienes continúan evolucionando de sus respectivas lesiones son Claudio Riaño y Alejandro Martínez, quienes hoy trabajaron junto al resto de sus compañeros. Con un esquema de 4-2-3-1, el Ferroviario jugaría con César Rigamonti; José Gómez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Lautaro Montoya; Francisco González Metilli, Jesús Soraire, Nicolás Linares y Gonzalo Ríos; Hernán López Muñoz y Gonzalo Torres.

Un dato de local respecto a este 11 es que, López Muñoz fue la noticia del pasado partido por dos motivos: hizo tres goles para darle el último triunfo al equipo y es sobrino-nieto de Diego Armando Maradona (es hijo de Ana, una de las siete hermanas). La única salvedad es que el joven futbolista está a préstamo en el conjunto santiagueño y River posee el poder de su pase. Este jugador junto a Martínez (foto) son los futbolistas destacados de la ofensiva local.

Así está el plantel

Central Córdoba logró consolidar un plantel para dar con el ansiado objetivo: salvarse del descenso. En tal sentido, se complementó de jugadores con experiencia y otros que llegaron del ascenso con el fin de crecer.

Entre los que reforzaron el plantel en el último mercado de pases se encuentran Enzo Kalinski (libre de Argentinos), Alan Barrionuevo (a préstamo de A. Brown), Lautaro Montoya (a préstamo de Estudiantes BA), Paulo Lima (libre de Maldonado de Uruguay) y Nicolás Leguizamón (libre de Colón).

Otra alta, la última registrada, es la del DT Abel Balbo, quien reemplazó a Sergio Rondina y, en el marco de su primera experiencia como entrenador en nuestro fútbol, le posibilitó respirar en la tabla de los promedios al Ferroviario. Sin embargo, también sufrió algunas bajas como las de Abel Argañaraz (a préstamo a San Martín de Tucumán), Matías Ruiz Díaz (libre a Estudiantes/Quilmes) y José Leguizamón (libre).

Comentario sobre el estadio

El Madre de Ciudades de Santiago del Estero es un estadio mundialista, con fecha de creación reciente, y será sede del partido entre Central Córdoba y Sarmiento. La construcción del estadio en Santiago del Estero-La Banda tardó dos años y costó al menos 1500 millones de pesos. Se inauguró en marzo con la goleada 5-0 de River a Racing en la final de la Supercopa Argentina el año pasado.

Es utilizado por el Ferroviario y también ha sido sede de Güemes, por la Primera Nacional, pero los elevados costos de uso y logística, y la baja concurrencia de personas, han dificultado el uso para este último.

Distinto es el caso del equipo que milita en la Liga Profesional, y que hoy enfrentará a Sarmiento, que ha sabido recibir a grandes equipos como Boca o Racing, en este torneo, o a River, en el torneo anterior, siendo encuentros muy convocantes.

Complicado contexto para los DT

La salida de Leandro Somoza dejó un saldo de once entrenadores que perdieron el puesto luego de 21 fechas disputadas de la Liga Profesional de Fútbol. Dentro de un calendario atípico, entrenadores que habían arrancado el certamen (en el final del primer semestre) ya dejaron su cargo. Los últimos en sumarse a la lista fue Sanguinetti, quien se fue de Newells; Pedro Caixinha de Talleres; y Leandro Somoza de Aldosivi de Mar del Plata. Todos empujados por malos resultados y situaciones institucionales particulares.

El listado de DT que se cobró la actual Liga Profesional fue de: Leandro Somoza (Rosario Central y Aldosivi); Sergio Rondina (Central Córdoba de Santiago del Estero); Julio Falcioni (Colón); Sebastián Battaglia (Boca); Jorge Almirón (Lanús); Eduardo Domínguez (Independiente); Alfredo Berti (Barracas Central); Sergio Rondina (Colón), Javier Sanguinetti (Newells) y Pedro Caixinha (Talleres).

El caso de Abel Balbo, tras la mencionada salida de Rondina, pareciera darle cierta estabilidad que necesitaba el Ferroviario para salvarse del descenso y enderezar el rumbo del plantel. Hoy, entre el regreso a la Primera Nacional y la clasificación a la Copa Sudamericana, Central Córdoba coquetea con esta última variante con el fin de engrosar el promedio.

Última vez en Santiago del Estero

El 2 de junio de 2019, en el marco de la ida de la final de la Primera B Nacional, fue la última vez que Central Córdoba recibió a Sarmiento. El partido terminó igualado en 1 con los tantos de Rossi, por el lado del local, y Orsini, por la visita.

El equipo de Santiago del Estero, dirigido por el DT Gustavo Coleoni, formó con César Taborda; Hugo Vera Oviedo, Marcos Sánchez, Alexis Ferrero y Cristian Díaz; Jonathan Bay, Alfredo Ramírez, Pablo Ortega y Nahuel Luján; Santiago Gallucci y Javier Rossi.

La visita, al mando de Iván Delfino, jugó con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Matías Garrido, Franco Leys, Guillermo Farré y Nicolás Castro; Matías Garrido y Nicolás Miracco.

El encuentro, en la primera antesala a lo que luego sería el ascenso del Ferroviario, hace dos años, tuvo el arbitraje de Jorge Baliño.

Jugadores con paso por ambos clubes

Algunos jugadores con paso por Central Córdoba y Sarmiento en los últimos años han sido los casos del defensor Francisco Dutari, los mediocampistas Leonardo Villaba, Juan Galeano y Gervasio Núñez; y el delantero Nicolás Miracco.

En el actual plantel de Central Córdoba hay dos casos con pasado Verde: el defensor Lautaro Montoya y el arquero César Rigamonti tuvieron un pasado por el Verde.

Conociendo al dt abel balbo

Abel Balbo, de reconocida trayectoria como jugador por nuestro fútbol, es un entrenador formado en Europa que transita su primera experiencia en la Argentina y que se rodeó de un cuerpo técnico con amplio conocimiento en el fútbol local.

Como director técnico tuvo pasos cortos y no muy recordados por el Treviso -temporada 08/09- y Arezzo -temporada 11/12- , ambos equipos del ascenso italiano. Aunque fueron hace más de 10 años.

Su llegada al Ferroviario se da acompañado por Julio Lamas. El histórico ex entrenador de básquet es su ladero y también es su primera experiencia como ayudante de campo en el mundo del fútbol. La conexión entre ambos para llegar a trabajar juntos se produjo tras ser convocados para formar parte de una secretaria técnica en Newell´s, si es que uno candidatos de las elecciones del 2021 ganaba, cosa que no sucedió.

"El pensamiento mío es todos juntos, no uno solo. Pensar en nosotros, no en el yo. Y eso es lo que me demostraron. Primero con palabras y después con hechos en el campo", manifestó cuando tuvo su presentación.

Algo que lo caracterizó a lo largo de su carrera fue su gran capacidad para hacer goles, de hecho, convirtió más de 200 tantos en 15 años como profesional. Como entrenador pretende que sus equipos sean ofensivos, verticales y generen muchas opciones. Su gran referente es Jürgen Klopp. A la hora de hablar del estilo futbolístico definió: "Me gusta un equipo ofensivo, protagonista, que juegue simple y concreto, que sea dinámico y muy agresivo. Vamos a jugar de la misma manera de local y de visitante, sin ningún temor a nadie".

Sobre objetivos indicó: "Hablar de proyectos en el fútbol argentino es muy difícil. Para nosotros, ahora el primer objetivo es terminar este campeonato en una situación tranquila. Y después pensar y programar todo lo que se vendrá. Vamos a ir por partes”.

Estudiantes de La Plata lo tiene en carpeta. Tiene un vínculo directo con Sebastián Verón, con quien compartió equipo en Parma de Italia. Tiene contrato en Central Córdoba hasta cierre de torneo. ¿Continuará en el conjunto Ferroviario una vez concluido el campeonato?