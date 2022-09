Sarmiento está al tope en cinco divisiones, la Academia Mascherano en tres, Ambos Mundos y Newbery en dos

Se disputó la quinta fecha de los torneos “Clausura” 2022 de fútbol de divisiones inferiores de la Liga Deportiva del Oeste, en los que está en juego la Copa “Sergio Lippi” en homenaje al querido profesor de educación física, futbolista, preparador físico y director técnico fallecido hace pocos meses. En esta jornada, quedaron libres los distintos conjuntos del Club Atlético Ambos Mundos de nuestra ciudad.

En el estadio “El Bosque” del Club Atlético Villa Belgrano, los de la “V” recibieron a sus pares de River Plate. En predécima ganaron los riverplatenses 4 a 1, repitieron triunfo los visitantes en décima, 3 a 1 y en novena, 1 a 0. En octava, igualaron sin goles; en séptima (2 a 1) y en sexta (3 a 0) ganó River Plate. En tanto, el único triunfo villista fue en quinta división (2 a 1) y en cuarta, los de la “Loba” le ganaron 3 a 0 a los villa belgranenses.

En el campo de deportes del barrio “Cielo”, Independiente recibió a Rivadavia de Junín con sus formativas. Los “rojos ganaron en predécima 3 a 0, en décima por 2 a 0, en novena por 3 a 1, en séptima 5 a 0 y en quinta, por 2 a 0.

Por su parte, Rivadavia se impuso en octava 2 a 0; en sexta, por 4 a 2; y en cuarta división por 2 a 1. En el estadio del Club Atlético Ambos Mundos, donde juega como local, La Favela recibió en categorías formativas a B.A.P. Los visitantes “ferroviarios” se impusieron en prédecima 2 a 1; en décima 3 a 0; en novena, 4 a 0; en sexta 6 a 0; igualaron sin goles en séptima y La Favela triunfó en cuarta división, por 2 a 1.

En el estadio “Omar Atondo” del Club River Plate, Mariano Moreno enfrentó en inferiores a Academia Javier Mascherano de Lincoln. Los linqueños vencieron en predécima 2 a 0; en décima 1 a 0; en octava 3 a 0; en séptima también por 3 a 0; en sexta 4 a 0 y en quinta división por 2 a 1; mientras que igualaron 1 a 1 en novena y 0 a 0 en cuarta.

En las localidades y la próxima fecha

En el “Coliseo albirrojo” de Rivadavia de Lincoln, los de esa localidad recibieron a Jorge Newbery de Junín. Rivadavia se impuso 4 a 0 en predécima; 2 a 0 en novena; 3 a 0 en sexta y 2 a 1 en quinta; los “Aviadores” se impusieron en décima 3 a 0 y en séptima 2 a 0; y empataron en octava y en cuarta, en ambos partidos 1 a 1.

En Agustín Roca, Origone F., fue anfitrión con sus formativas de Defensa Argentina. Los locales se impusieron 2 a 0 en séptima y 1 a 0 en décima; los defensistas ganaron 3 a 2 en octava e igualaron sin goles en predécima; y 1 a 1 en quinta categoría. En Baigorrita, el Deportivo local fue anfitrión de Sarmiento de Junín y los dueños de casa triunfaron 1 a 0 en décima, mientras que empataron en cuarta (0 a 0) y en predécima (1 a 1). Sarmiento se impuso en novena, 2 a 1; en octava, 6 a 1; en séptima división, por 2 a 0.

Por la sexta fecha, este fin de semana se enfrentarán:

B.A.P. vs. Villa Belgrano; Jorge Newbery vs. Academia Javier Mascherano; River Plate ante Independiente; La Favela con Deportivo Baigorrita (en cancha de Ambos Mundos); Rivadavia de Junín ante Sarmiento; Defensa Argentina vs. Rivadavia de Lincoln; y Mariano Moreno ante Ambos Mundos, quedando libres los equipos de Origone de Agustín Roca.