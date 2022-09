Villa Belgrano y Moreno se medirán en el debut en el Torneo Federal Amateur 2022

Al igual que el año pasado, Mariano Moreno y Villa Belgrano se medirán en el debut en el Torneo Regional Federal Amateur 2022, que comenzará a mediados de octubre.

Según el fixture de la competencia organizada por el Consejo Federal de AFA, ambos equipos integrarán la Zona 6 Pampeana Norte, junto con 9 de Julio y Argentino, ambos de la Liga de Chacabuco. La primera fecha tendrá lugar el 16 de octubre y la "V" y el Bataraz se enfrentarán en El Bosque.

La revancha llegará el 6 de noviembre, por la cuarta fecha, en el Raúl Barcelona. Por su parte, Rivadavia de Lincoln, el otro equipo de la Liga Deportiva del Oeste que disputará el torneo que pone en juego cupos de ascenso al Federal A, integrará la Zona 6, junto a El Linqueño, Academia Mascherano y Colonial de Ferré.

El fixture:

Fecha 1 - Domingo 16/10/22

V. BELGRANO vs. M. MORENO

9 DE JULIO CHA. vs. ARGENTINO C.





Fecha 2 - Domingo 23/10/22

ARGENTINO C. vs. V. BELGRANO

M. MORENO vs. 9 DE JULIO CHA.





Fecha 3 - Domingo 30/10/22

V. BELGRANO vs. 9 DE JULIO CHA.

ARGENTINO C. vs. M. MORENO





Fecha 4 - Domingo 06/11/22

M. MORENO vs. V. BELGRANO

ARGENTINO C. vs. 9 DE JULIO CHA.





Fecha 5 - Domingo 13/11/22

V. BELGRANO vs. ARGENTINO C.

9 DE JULIO CHA. vs. M. MORENO