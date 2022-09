Lisandro López está cerca de acordar su continuidad en Sarmiento

El delantero de Sarmiento Lisandro López está cerca de confirmar su continuidad en el club, para la temporada 2023. El club convocó para hoy a las 19.30 a una conferencia de prensa, con la presencia del experimentado atacante, y todo indica que habrá anuncio de extensión del vínculo, cuando las proyecciones del final del campeonato perfilan un escenario favorable al Verde para mantenerse en Primera División.

En una entrevista con Democracia, el presidente del club, Fernando Chiófalo, aseguró hoy que está "todo encaminado" para la extensión del vínculo del exRacing. El propio Licha López confirmó a este diario recientemente sus intenciones de prolongar su estadía en Junín por un año más. En caso de concretarse, el delantero, que pasó por el Porto de Portugal y el Lyon de Francia, arribaría a sus 40 años -los cumple el año que viene- todavía en actividad y con la camiseta de Sarmiento.

"Me encantaría quedarme y seguir jugando en Sarmiento. Ojalá me pueda seguir sintiendo bien y que el club también quiera que me quede", afirmó el propio Licha López a Democracia, en una entrevista exclusiva realizada en julio pasado.