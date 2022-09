La historia detrás de las camisetas de Sarmiento de la temporada 2022

Gustavo Psonkevich es coleccionista de camisetas, diseñador creativo e incursiona en el mundo del “diseño fantasy”. Gustavo fue el encargado de proyectar y diseñar, junto a la marca Coach, las camisetas de Sarmiento de Junín para esta temporada en Primera División.

Todas las remeras deportivas tienen un significado especial y cada una de los modelos tiene una característica que representa al club o la ciudad. Psonkevich dialogó con Democracia y contó la historia detrás de las camisetas.

“Hice toda la colección de Sarmiento para esta temporada inclusive la de los arqueros, no lo que es entrenamiento y pre match, pero lo que es ropa de juego fueron todas diseñadas por mí. También hice la pre match tributo a los 40 años de la guerra de Malvinas”, indicó.

Gustavo trabaja para la marca Coach y otras empresas de manera independiente y comentó cómo se dio la conexión entre él, la marca y el club juninense.

“Llegué a Sarmiento de manera fortuita. Tenía el contacto del dueño de Coach y venía insistiéndole con la posibilidad de diseñar algo para algún club. Me contactó el año pasado y me dio a elegir entre tres o cuatro instituciones y se encontraba Sarmiento, el único de Primera División que usa la marca y no lo dudé”, explicó.

“Me pasaron el contacto de una persona que trabaja en el club, de nombre Gerardo, para que me comunicara directamente con ellos y es con la única persona con la que hablo actualmente y es el que está encargado del tema camisetas”, expresó.

La búsqueda de los diseños finales

Psonkevich manifestó cómo se llegó a los modelos que utilizan los jugadores hoy en los partidos y resaltó cuál fue la idea primordial de toda la colección.

“Yo hice una serie de propuestas teniendo en cuenta que ellos tenían un requerimiento que era que el diseño tenga como patrón pixeles. Fuimos buscando un punto medio entre mis ideas y mis conceptos adaptado a eso, por lo menos para que la titular y la suplente lo tuvieran. Presentamos más de 60 diseños hasta que llegamos a los finales que se pueden ver hoy”, destacó.

Gustavo brindó detalles y características de los diseños de las distintas camisetas y contó en qué se basó cada modelo.

“La camiseta titular tiene los pixeles y entre ellos se esconden las siglas del club y el año de fundación. Además, tiene algunos elementos ocultos que hacen referencia a los ladrillos de la entrada de la sede y, de forma casi imperceptible en una imagen plana, el patrón está dispuesto de tal manera que se forma un entramado que representa el alambrado de la tribuna. Parece una simple camiseta con pixeles pero la realidad es que tiene un desarrollo por detrás”, manifestó.

“La suplente tenía que incluir los pixeles pero de forma más dispersa, no podía usar mucho verde para que no la vetaran porque tiene que ser primordialmente blanca o gris o verde muy clarito. Decidí incluir un anclaje que tenga que ver con la ciudad, en este caso es el edificio de la estación de trenes y la disposición de estos pixeles me inspiró a una imagen que encontré en internet de la hinchada soltando unos globos verdes al cielo”, reveló.

Además, el diseñador describió las finalidades con las que realizó la camiseta oscura y la de los arqueros.

“La negra fue la tercera y con la que más libertades tuve, prácticamente fue una de mis primeras propuestas y yo quería homenajear a la historia, era la idea principal de la colección. El patrón es de repetición de una representación simplificada del mangrullo de Fuerte Federación que está presente en el escudo de la ciudad. Fui jugando con degradados, distintos ángulos e inclinaciones y llegué al resultado final”, afirmó.

“Las de arquero las diseñé propiamente con un trasfondo y un concepto que es la que mezcla de colores como anaranjados, bordó, rosado y salmón y ese patrón lo armé como si fuera una vista aérea simplificada de las plazas 25 de mayo y 9 de julio. En su momento, lo expliqué por las redes sociales, busqué el mapa de Junín y me llamó la atención la forma que tenía cada una de las plazas y las ensamblé para que conformen ese patrón”, aseguró.

Las camisetas “especiales”

El último modelo de camiseta se lanzó algunos meses atrás y fue la roja y blanca con los colores principales de la Liga Deportiva del Oeste. Psonkevich relató cómo fue el paso a paso de la indumentaria que tuvo éxito y mucha repercusión en los hinchas del Verde ya que fue agotada a los primeros días de ser lanzada.

“La última camiseta surgió para el 111 aniversario del club. Gerardo me sugirió la idea de que tuviera rojo. El patrón es una reinterpretación de la camiseta que tuvo el Verde en una camiseta vieja del año 92/93 de la marca “Nanque” pero lo modifiqué para que incluya los bastoncitos verticales, son tres 1 para formar el 111. El tema de los bastones con los trozos en verde surgió de una camiseta del año 97 de la marca “Penalty” como una interpretación y un mix de esas dos camisetas. Fue un homenaje a los 70 años de la afiliación del club en AFA y coincidió, en ese momento, con los colores de la Liga Deportiva del Oeste”, indicó.

Lo que se viene

Gustavo anticipó que comenzó a idear la colección de la siguiente temporada (2023) y, además, avisó que se viene algo “especial” para los sarmientistas antes de finalizar el año.

“Estoy trabajando en la próxima temporada 2023 y te puedo confirmar que soy el encargado de diseñar la próxima colección. Hace poco preparamos algo especial junto al club y esperemos que se pueda lanzar pronto, no puedo revelar nada al respecto y tampoco tengo tanta información y se lo justo y necesario pero pronto va a salir algo especial y será este año”, concluyó.