El plantel de Sarmiento sigue entrenando para el partido del sábado y tendrá al menos un cambio

El plantel profesional de Sarmiento de Junín volvió a entrenarse ayer por la mañana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y hoy volverá a hacerlo en el mismo predio, desde las 10.30.

Luego, mañana a la misma hora, la práctica que cerrará los preparativos para el partido del sábado en nuestra ciudad frente a Arsenal de Sarandí, será en el estadio Eva Perón, donde el entrenador Israel Damonte preparará el equipo titular que enfrentará a los del Viaducto, tras lo cual quedarán concentrados. Para el partido previsto para las 13, con el contralor del juez Andrés Merlos (asistido desde las líneas por Miguel Savorani y Diego Martín, con Franco Morón como cuarto árbitro), el entrenador no contará con el lateral izquierdo Federico Rasmussen, quien llegó a cinco amarillas.

Tampoco llegaría el otro "3", Franco Quinteros, quien no se recuperó de la lesión, con lo cual seguramente será Jean Pierre Rosso quien marque la punta izquierda, regresando Gonzalo Bettini al elenco titular, como marcador de punta derecha.

El CAS alistaría a Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza y Jean Pierre Rosso; Guido Mainero, Emiliano Méndez, Lucas Castro y Yair Arismendi; Luciano Gondou y el capitán Lisandro López. Recordemos que Sarmiento se mantiene fuera de la zona de descenso, en la que están Aldosivi de Mar del Plata y Patronato de Paraná, con lo cual el Verde, que quiere seguir sumando puntos, buscará tres puntos claves ante otro equipo "complicado", Arsenal de Sarandí.

El CAS acumula dos derrotas (2 a 1 ante Godoy Cruz de Mendoza y por el mismo resultado ante Independiente de Avellaneda) y un empate sin goles ante Gimnasia y Esgrima La Plata en sus últimas tres presentaciones como local, por lo que necesitará reencontrarse con el triunfo en el Eva Perón frente a un rival directo en la lucha por quedarse.

Damonte molesto "Porque trataron de agredirme", dijo

Por otra parte, el técnico Israel Damonte, comentó que trataron de agredirlo durante el partido contra Independiente y se sintió "molesto" ante lo hinchas "negativos", en el marco de una campaña para muchos "histórica" de la institución juninense en la Liga Profesional de Fútbol.

"Estoy un poco molesto con la situación porque trataron de agredirme aunque son muchos más los que me alientan y me apoyan", describió el entrenador según reflejó el canal de Youtube "Sarmiento en datos". Agregó que "La gente que viene a tirar para adelante siempre le voy a estar agradecido y el que no, no me genera nada. El otro día cuando me echaron con Independiente, algunos me escupieron y otros me intentaron pegar. Yo le estoy agradecido a los positivos y a Sarmiento que me dio la oportunidad de trabajar y vivir en una ciudad hermosa", manifestó Israel.

Sarmiento suma 46 unidades en la tabla general en 34 partidos jugados y mejoró lo realizado en la temporada 1981 en el Metropolitano de 1981, con 30 puntos (que son 39 si se toma la puntuación actual) en la misma cantidad de juegos.

También Damonte aseguró que no tiene diferencias con los jugadores profesionales que dirige, al expresar que se trata de "Rumores esparcidos en las redes sociales. El otro día, el 'Pata' Castro y los grandes (futbolistas) me vinieron a decir que en redes comentaban que estábamos peleados, la única diferencia que tenemos es que él es hincha de Gimnasia y yo de Estudiantes. Lo respeto y nos llevamos bien con todos", explicó finalmente el director técnico.