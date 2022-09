Israel Damonte: “Este triunfo nos sirve para generar confianza”

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló anoche tras el partido contra Newell’s y resaltó la importancia de la victoria obtenida en Rosario.

“El triunfo sirve para seguir generando confianza, era importante ganar. Es la primera vez en la historia que Sarmiento gana en esta cancha y eso es algo de este plantel, que sigue haciendo historia”, manifestó.

“Cada partido son nuevas oportunidades y son todas diferentes, no finales pero si enfrentamientos importantes. Esos puntos con Independiente son los mismos puntos que ayer con Newell’s”, destacó.

El entrenador del Verde volvió a hablar en conferencia de prensa ya que el encuentro pasado ante Independiente se retiró sin hacer declaraciones y aclaró “la unión” que tiene con el plantel.

“El último no fue un buen partido. En el mundo de las redes sociales cuando las cosas no van bien o alguien no te quiere se empiezan a inventar muchas, dijeron que estaba peleado con un jugador y muchas cosas más”, comentó.

“Si algo tiene este grupo es unión desde el primer día, estamos muy unidos. Si puede haber una calentura de algún futbolista pero eso se soluciona, como fui jugador entiendo las calenturas. A nivel grupal y personal estamos bárbaro” expresó.

Con respecto al campeonato del fútbol argentino, Damonte realizó un análisis de la competencia y valoró el torneo que está haciendo su equipo.

“El fútbol hoy está muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera. Nosotros no pudimos mantener con una racha de victorias consecutivas y tuvimos altibajos como la gran mayoría de los equipos. Hicimos un campeonato acorde a lo que nos estamos jugando”, declaró.

Por último, el entrenador platense se refirió al “ambiente” que hubo en el Eva Perón el partido pasado pese a la buena campaña que se hizo en condición de local.

“De entrada conmigo hubo algo, empieza con el entrenador y después se pasa al equipo. El torneo pasado perdimos un solo partido de local y así y todo fuimos resistidos. Yo no vengo a tener una amistad con la gente, si me gusta el hincha”, concluyó.