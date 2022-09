Con partidos de Primera y formativas, se completa la 4° fecha del Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2022 – “Copa Sergio Lippi”, organizado por la Liga Deportiva del Oeste, continúa hoy con varios partidos correspondientes a categorías formativas y Primera División.

Los encuentros de inferiores se pondrán en marcha desde las 11 y habrá acción en la mayoría de las canchas juninenses con las categorías “impares” de las distintas divisionales del fútbol local.

Por otro lado, en lo que respecta a Primera División, los siete enfrentamientos de la fecha se disputarán a partir de las 16, en simultáneo.

Por la Zona A, el líder, River Plate hará de local ante La Favela; Villa Belgrano juega el clásico de barrio ante Rivadavia de Junín; Sarmiento recibe a Independiente en Ciudad Deportiva y BAP se mide con Deportivo Baigorrita.

Por la Zona B, Mariano Moreno, puntero, juega frente a Rivadavia de Lincoln en un choque más que interesante. Jorge Newbery recibe a Origone FC y Ambos Mundos enfrenta a la Academia Mascherano. Libre queda, este fin de semana, Defensa Argentina.

En la actualidad, la “Loba” y el “Bataraz” lideran la tabla de posiciones en la Zona A y la Zona B, respectivamente, con siete unidades cada uno.

La programación completa es la siguiente:

Hoy:

Formativas:

Horario Cancha Partido Categoría

11.00 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Villa Pre-décima

12.00 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Villa Novena

13.00 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Villa Séptima

14.15 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Villa Quinta

11.00 A. Mundos A. Mundos vs Mascherano Pre-décima

12.00 A. Mundos A. Mundos vs Mascherano Novena

13.00 A. Mundos A. Mundos vs Mascherano Séptima

14.15 A. Mundos A. Mundos vs Mascherano Quinta

11.00 C. Deportiva Sarmiento vs Independiente Pre-décima

12.00 C. Deportiva Sarmiento vs Independiente Novena

13.00 C. Deportiva Sarmiento vs Independiente Séptima

14.15 C. Deportiva Sarmiento vs Independiente Quinta

10.30 River River vs La Favela Pre-décima

11.30 River River vs La Favela Novena

12.30 River River vs La Favela Séptima

12.00 J. Newbery J. Newbery vs Origone FC Pre-décima

13.00 J. Newbery J. Newbery vs Origone FC Séptima

14.15 J. Newbery J. Newbery vs Origone FC Quinta

11.00 Moreno Moreno vs Rivadavia (L) Pre-décima

12.00 Moreno Moreno vs Rivadavia (L) Novena

14.15 Moreno Moreno vs Rivadavia (L) Quinta

12.30 BAP BAP vs D. Baigorrita Pre-décima

13.30 BAP BAP vs D. Baigorrita Novena

Primera División:

Horario Cancha Partido

16.00 BAP BAP vs D. Baigorrita

16.00 Moreno Moreno vs Rivadavia (L)

16.00 J. Newbery J. Newbery vs Origone FC

16.00 River River vs La Favela

16.00 C. Deportiva Sarmiento vs Independiente

16.00 A. Mundos A. Mundos vs Mascherano

16.00 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs Villa Belgrano.