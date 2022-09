Con mucha expectativa, juninenses se preparan para viajar a la Copa del Mundo 2022

La Copa del Mundo es el evento más grande y popular que tiene el fútbol, donde personas de distintos países se reúnen en un solo lugar con el mismo objetivo: ver a su selección. La próxima edición tendrá a Qatar como país anfitrión.

El Mundial comenzará el 20 de noviembre en el continente asiático y se espera la llegada de más de 1,2 millones de espectadores, así lo confirmó Fatma al- Nuaimi, responsable de comunicación del comité organizador. Además, esa cifra representa la mitad de la población del aquel país.

Algunos de esos espectadores que llegarán a Qatar serán juninenses y trasladarán la ilusión de ver a la Selección Argentina y a Lionel Messi. Democracia habló con los simpatizantes locales que dejarán su huella en el país árabe y sobre cómo se transita la previa de una nueva edición mundialista.

Francisco Costa, joven de Junín e hincha de Sarmiento, estará presente y planificó el viaje junto a un grupo de cinco amigos (Bernardo, Nacho, Jonatan, Baltazar y Agustín).

“Salimos el 17 de noviembre desde Túnez, hacemos Túnez – Doha y ya tenemos hospedaje para las primeras cuatro noches. Es el hotel más económico de todos y cuesta 40 USD la noche. Las cuatro noches son obligatorias porque sino no te habilitan la “Hayya Card”, que es como el FAN ID del mundial anterior”, comentó.

Al ser consultado por los tickets, el joven mencionó que no tiene para los partidos de Argentina en fase de grupos y destacó el valor que se maneja para una reventa.

“Tengo varias entradas porque sabía de años anteriores que iba a ir al Mundial. No tengo de Argentina en fase de grupos pero si de las instancias de cruces si llega a avanzar octavos, cuartos, semis y final tanto como si clasifica en primer lugar o segundo como el mundial pasado”, indicó.

“Tengo entradas para toda la fase de grupos de Qatar incluso el partido inaugural. Supongo que va a ser un partido y un show impresionante pero la idea es venderla para costear las entradas argentinas porque las reventas están “saladísimas” ”, declaró.

“La entrada oficial de FIFA vale 65 USD y están revendiéndola cerca de 800 USD. El costo de tener a Messi en el equipo es ese y todo el mundo quiere ir a ver la Selección. Es el furor por la Scaloneta”, manifestó.

Además, Costa analizó la posibilidad de conseguir algún ticket en Qatar una vez que inicie la competencia.

“Vamos a esperar a ver si podemos conseguir una reventa no tan cara porque sabemos que comprarla al precio que se maneja ahora es gran parte del presupuesto que llevamos nosotros al mundial”, destacó.

Por otra parte, el joven se refirió al alojamiento y realizó una comparación con el Mundial de Rusia 2018, donde también estuvo presente y los costos eran menores.

“Está muy complicado el tema del hospedaje, yo vivo en Italia y la idea era cruzar en un motorhome todo Europa. Es un Mundial carísimo y no hay la cantidad de hospedaje disponible como había en Rusia, por ejemplo”, expresó.

“En Rusia dormimos por 200 pesos argentinos en 2018, ahora es mucho más caro y hay poca oferta y mucha demanda. Hace poco, se habilitó la libre frontera por Arabia Saudita y Bahréin, países limítrofes, con el Hayya Card que te la habilitan si tenes entradas” aseguró.

Por último, Costa destacó que, además de vivir un Mundial desde la pasión futbolística, aprovecha e invierte el tiempo para conocer otros lugares de manera turística.

“Volvemos el 20 de diciembre, un día después de que termine el mundial. Vamos a hacer Doha- El Cairo porque, yo que fui a Mundiales y Copas Américas anteriores, intentamos que el viaje también sea para conocer la mayor cantidad de países y culturas. En Rusia, conocimos más de nueve ciudades y es mucho más grande que Qatar”, sostuvo.

“Nos vamos a topar con una cultura que nos va a sorprender como también pasó en la Copa del Mundo anterior”, concluyó.

Facundo trabaja en una empresa familiar y es otro de los juninenses que irá a Qatar acompañado de su novia y una pareja amiga.

“Nos vamos a quedar 14 días en Qatar. Vamos desde el 25 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Llegamos para el segundo y tercer partido de la fase de grupos de Argentina y nos quedamos octavos y cuartos de final”, manifestó.

“Sacamos algunas entradas a través de la página de la FIFA y otras no tenemos. Queremos buscar alguna allá, también estamos viendo por el lado de la AFA, quizás alguna se pueda conseguir”, declaró.

Por último, Sebastián tenía previsto viajar con un grupo de amigos, pero la dificultad para adquirir un ticket lo llevó a rever la decisión de realizar un viaje tan largo.

“Me bajé, no solo por la plata sino porque no tenemos entradas para ver a Argentina y eso me tira para abajo”, expresó.