Munúa: “Conseguimos una victoria justa”

El entrenador de Unión, Gustavo Munúa, habló luego del triunfo ante Sarmiento y manifestó la importancia del resultado obtenido.

"Se está notando un grado de madurez en este equipo, en la insistencia y en la propuesta que quisimos llevar, y conseguimos hoy una victoria justa”, expresó. Además, el DT se refirió al nuevo sistema táctico (3-4-2-1) que empleó para el partido con el Verde.

"Buscamos variantes para que el equipo pueda estar más conectados y encontrarnos más veces en superioridad numérica. Estamos probando este sistema y ya veremos cómo seguimos a futuro", indicó.

Por último, Munúa se mostró conforme con la actitud de sus futbolistas y reconoció el “crecimiento” del plantel. "Me quedo satisfecho con el compromiso de los jugadores, el crecimiento y la proyección que están teniendo. Es importante no caerse y el equipo lo está logrando, y no es fácil”, sostuvo.