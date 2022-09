Israel Damonte: “Creo que fue penal, no sé por qué no se cobró"

El director técnico de Sarmiento, Israel Damonte, habló luego de la caída de su equipo ante Unión y se lamentó por el resultado adverso. “Nos faltó contundencia. Tuvimos tres o cuatro situaciones de gol muy claras, el mano a mano de Guido Mainero en el primer tiempo, la de Luciano Gondouque después el árbitro cobró off side, la de David Gallardo y la última de Gondou”, expresó.

El entrenador platense se refirió a la polémica jugada del segundo tiempo en la que el arquero Santiago Mele fue expulsado por la infracción a Javier Toledo que derivó en un tiro libre para el Verde.

“Me pareció que hubo penal, se vio en la cancha una patada muy fuerte en la cara. No sé por qué no se cobró. Es penal y te cambia el partido”, indicó. “No creo que hayamos perdido por el árbitro pero sí que no se animó a cobrar penal”, manifestó.

Con respecto al análisis futbolístico de los 90 minutos con el “Tatengue”, Damonte se mostró conforme con el desempeño de sus jugadores en el 15 de Abril.

“Arrancamos muy bien en el primer tiempo, lo contralamos y después el rival se vino un poco, más por errores propios que virtudes de ellos. En el segundo tiempo, se nos hizo complicado, nos empezó a quedar muy largo el partido, el arco, pero estábamos bien”, comentó. “Llegaron al gol por una mala fortuna de un remate de afuera del área porque se desvió y después de la expulsión comenzaron a jugar mejor. Nosotros entramos en el fastidio. Me voy conforme con el rendimiento del equipo, pero no con el resultado”, expresó.

Por último, El DT de Sarmiento destacó el trabajo que viene realizando sus futbolistas a lo largo del campeonato. “Van 30 fechas y llegas a esta cancha y que el rival te tenga que ganar para alcanzarte en la tabla de posiciones habla del buen laburo que vienen haciendo los muchachos. Tenemos que seguir por este camino, dando todo lo que podamos”, concluyó.