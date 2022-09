En busca de otro triunfo fuera de Junín, Sarmiento visita hoy el difícil reducto de Unión de Santa Fe

El primer equipo de Sarmiento de Junín visitará esta noche a Unión de Santa Fe, que lleva cinco fechas sin ganar y está urgido de puntos para clasificar en la Copa Sudamericana 2023. Por la décima octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el "verde" visitará al conjunto "tatengue" desde las 20.30 en el estadio 15 de Abril de la capital santafesina, con el arbitraje de Andrés Gariano, acompañado por los asistentes José Castelli (línea 1) y Damián Espinoza (2).

Unión, dirigido por el uruguayo Gustavo Munúa y con un partido pendiente ante Talleres de Córdoba, tiene 23 unidades y en la tabla anual se posiciona a cuatro puntos de la zona de clasificación para la próxima Copa Sudamericana. Pero el "tatengue" atraviesa una mala racha de cinco fechas sin ganar (tres derrotas y dos empates) con cinco partidos sin marcar goles, con un total de 452 minutos sin convertir.

En cuanto a los dirigidos por Israel Damonte, viene de lograr una gran victoria por 2 a 1 en el estadio José María Minella de Mar del Plata ante Aldosivi, un rival directo en la pugna por no descender para Sarmiento. Con ese triunfo, el Verde cortó una racha sin éxitos de cuatro fechas y con los tres puntos logrados en "La Feliz", se alejó un poco más del fondo de la tabla de promedios, principal objetivo del CAS, que también mira con esperanza una posible clasificación para la Copa Sudamericana 2023.

Luego de regresar de Mar del Plata y de descansar algunas horas, el plantel dirigido por Damonte entrenó en el CAR el lunes, el martes y ayer, antes de partir hacia Santa Fe, lo hizo el estadio Eva Perón, realizando tareas con pelota y una breve sesión de fútbol, en una semana muy cargada en cuanto a viajes y partidos para los de nuestro medio.

Aunque no lo confirmó, Damonte tendría una duda en defensa, ya que Franco Quinteros se recuperó de una entorsis de tobillo y pelea por un lugar -como lateral izquierdo- con Federico Rasmussen, de buena tarea ante Aldosivi y con más chances de ser titular.

En la delantera, el capitán Lisandro López volvería a estar entre los once que saldrán a la cancha, aunque el entrenador no descartaría darle descanso (lo reemplazaría, de ser así, Javier Toledo), que vaya al banco e ingrese -de ser necesario- en el complemento. Ello, de cara a los partidos que se vienen, el lunes 12 a las 17 en el Eva Perón ante Independiente de Avellaneda, y el sábado 17 desde las 20.30 como visitante de Newell´s Old Boys de Rosario, en el "Parque de la Independencia".

Cambio obligado en el "tatengue"

De acuerdo a lo observado en el último entrenamiento, el director técnico de Unión de Santa Fe, el uruguayo Gustavo Munúa, deberá realizar al menos un cambio -obligado- para el encuentro de esta noche frente a Sarmiento de nuestra ciudad.

La quinta amarilla que sumó Juan Carlos Portillo lo obligará a mirar desde la platea el choque ante el CAS, en el que Unión, necesariamente, debe recuperar su poder de gol y así tratar la sumatoria de tres puntos en la tabla de posiciones, si aspira a ingresar a alguna copa internacional.

Las posibilidades ofensivas con el nuevo esquema que plantó Munúa en la ciudad de Paraná (en el empate sin goles del pasado domingo) fueron muchas, aunque la sequía ofensiva se extendió y ni siquiera con un penal a favor pudo desnivelar a Patronato. Desde entonces, al igual que Sarmiento, apenas un puñado de entrenamientos encima realizó el plantel "tatengue", que pudo recuperar a varios lesionados pero perderá una pieza importante en la mitad de la cancha, la del citado Portillo.

Si bien es cierto que Jonathan Álvez arrastraba una dolencia muscular, no tendría problemas en ser de la partida, mientras que Enzo Roldán se perfila para sustituir al futbolista suspendido por llegar a cinco amarillas. En el historial jugaron en siete ocasiones con total paridad: tres victorias para cada equipo (los dos últimos encuentro los ganó Unión), y un empate.

