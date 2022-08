Gastón Sauro: "Decían que íbamos a hacer tiempo y quedó demostrado que fue al revés"

El empate 0 a 0 entre Sarmiento y Gimnasia y Esgrima de La Plata ya quedó atrás, pero el trámite del domingo pasado en el estadio Eva Perón dejó larga tela para la discusión, en las horas siguientes.

En diálogo con Democracia, Gastón Sauro, uno de los puntos altos de la defensa del Verde, analizó el encuentro ante el Lobo y no dudó en dar su parecer sobre las palabras del DT Néstor Gorosito, quien en la previa había asegurado que el equipo juninense se dedicaría a "hacer tiempo y esconder las pelotas", para neutralizar el juego del conjunto de la capital provincial, que marcha como escolta de Atlético Tucumán en la tabla de posiciones.

"En la semana se había hablado mucho, se dijo que hacíamos tiempo, pero en la cancha sé que somos un equipo competitivo, que de local somos difíciles, y se vio a las claras que casi no nos patearon al arco y están segundos en el campeonato", expresó Sauro. En esa línea, el zaguero central formado en Boca no dejó pasar el hecho de que algunos jugadores del cuadro platense, como el arquero Rodrigo Rey o el mediocampista Brahian Alemán, recurrieron en más de una ocasión a distintas acciones que demoraron el juego, tal como lo había pronosticado Gorosito, pero con Sarmiento como protagonista.

"Creo que sabían que venían a una cancha complicada y fue un poco la estrategia de ellos salir a decir que nosotros hacíamos tiempo, pero al final quedó demostrado que fue al revés. El arquero (Rey) tardaba mucho en hacer los saques de arco", recordó.

Por otra parte, y más allá de las derrotas sufridas en el torneo en curso ante Colón de Santa Fe y Godoy Cruz, Sauro consideró que el equipo dirigido por Israel Damonte es percibido por sus rivales como un duro escollo en el Eva Perón.

"Hicimos un gran partido con Gimnasia y sin dudas debimos llevarnos algo más. Sacando la derrota con River (7 a 0 en la pasada Copa de la Liga Profesional), siempre hemos superado al rival en nuestra y, si no lo superamos, fuimos muy competitivos. Los demás equipos saben que Sarmiento es muy fuerte como local y si sacan un punto en Junín, se van contentos", afirmó.

"Elijo confiar"

La igualdad sin goles entre Sarmiento y Gimnasia también quedó marcada por las jugadas polémicas, que bien pudieron haber modificado el destino del partido. Por un lado, el gol del Verde convertido por Luciano Gondou, luego anulado por el árbitro Pablo Echavarría, por un supuesto fuera de juego milimétrico informado por el VAR; y, por otro lado, el posible penal cometido por el defensor sarmientista Federico Andueza al delantero Franco Soldano, en la última jugada de la tarde, que no fue informado por la tecnología.

Sin embargo, Sauro desechó toda teoría conspirativa alrededor de los asistentes que monitorean la herramienta tecnológica. "Elijo confiar en que el VAR tomó la decisión correcta. A primera vista, en el gol, me parece que (Gondou) está habilitado. Y después, en el supuesto penal del final, por algo no lo cobraron también, no hay mucho que discutir", afirmó.

Finalmente, sobre el choque del próximo domingo ante Aldosivi en Mar del Plata, otro rival directo en la pelea por la permanencia en Primera División, el marcador central oriundo de Rosario sostuvo que el Verde atraviesa un momento de alto nivel, más allá de que acumula cuatro partidos sin triunfos, con dos derrotas y dos empates.

"Se está viendo en el torneo en general que a todos los equipos les cuesta hilvanar victorias, incluso a Boca, River o Racing. Se viene hablando de la necesidad de reducir la cantidad de equipos en Primera, pero los 28 que están hoy son muy difíciles de vencer", afirmó, a la vez que aclaró que será "un partido de tres puntos y no de seis", como suele decirse en los duelos directos de la tabla de los promedios.

"Trabajamos con la misma mentalidad de siempre, de encarar partido a partido, sabiendo que tenemos un gran plantel. Todos los partidos son de tres puntos, no de seis. Si le ganamos Aldosivi y al siguiente partido perdemos y ellos ganan, no sirve de nada", concluyó.

